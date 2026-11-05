Hradec má na Spartu recept. Vyhrajte vstupenky na hokej do O2 areny

Oba týmy mají za sebou povedenou minulou základní část, její závěr ale pro každý dopadl jinak. Hradec se navzdory rozsáhlé marodce probojoval na čtvrté místo a zajistil si přímý postup do čtvrtfinále. V něm však narazil na zkušený Třinec a po porážce 1:4 na zápasy jeho cesta skončila. Sparta se dostala ještě o krok dál a v semifinále s pozdějším mistrem z Pardubic vzdorovala až do rozhodujícího sedmého utkání.
Dvakrát za sebou vyloupili O2 arenu
Právě vzájemné zápasy ale v poslední době vycházejí lépe Hradci. Z minulých čtyř duelů základní části získal tři vítězství. Ještě výraznější je jeho bilance v Praze – obě poslední návštěvy O2 areny skončily hradeckou radostí. Nejprve Mountfield zvítězil 2:0 a v lednové odvetě uspěl 2:1 po samostatných nájezdech.
Ani první střet aktuální sezony Spartě odvetu nepřinesl. Na konci září v Hradci zažila katastrofální úvod a už před uplynutím páté minuty prohrávala 0:3. Pražané se sice postupně vrátili do zápasu a ve třetí třetině snížili na rozdíl jediné branky, Mountfield však těsný náskok uhájil a zvítězil 4:3.
Nedělní duel tak nabídne Spartě další příležitost nepříjemnou sérii zlomit. Hradec se naopak pokusí potvrdit, že na pražského soupeře v posledních sezonách dokáže nacházet účinný recept.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – Mountfield HK. Utkání 19. kola extraligy se odehraje v neděli 15. listopadu od 16:00 v pražské O2 areně.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.