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Hradec má na Spartu recept. Vyhrajte vstupenky na hokej do O2 areny

Autor:
  15:23
Sparťanský brankář Kořenář se otáčí za kotoučem, který skončil v jeho síti.

Sparťanský brankář Kořenář se otáčí za kotoučem, který skončil v jeho síti. | foto: ČTK

Sparťanský kapitán Filip Chlapík (uprostřed) v zápase s Hradcem Králové
Hráči Hradce slaví drtivý nástup v utkání se Spartou.
Sparťanský trenér Patrik Augusta (uprostřed) a jeho svěřenci
Alex Tamáši z Hradce Králové slaví.
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Pražskou Spartu čeká v neděli 15. listopadu další domácí extraligový duel. Od 16:00 přivítá v O2 areně Mountfield Hradec Králové, který se v posledních vzájemných soubojích stal pro Pražany mimořádně nepříjemným protivníkem. Východočeši ovládli čtyři z posledních pěti ligových střetnutí a vyhráli i první letošní duel. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky.

Oba týmy mají za sebou povedenou minulou základní část, její závěr ale pro každý dopadl jinak. Hradec se navzdory rozsáhlé marodce probojoval na čtvrté místo a zajistil si přímý postup do čtvrtfinále. V něm však narazil na zkušený Třinec a po porážce 1:4 na zápasy jeho cesta skončila. Sparta se dostala ještě o krok dál a v semifinále s pozdějším mistrem z Pardubic vzdorovala až do rozhodujícího sedmého utkání.

Dvakrát za sebou vyloupili O2 arenu

Právě vzájemné zápasy ale v poslední době vycházejí lépe Hradci. Z minulých čtyř duelů základní části získal tři vítězství. Ještě výraznější je jeho bilance v Praze – obě poslední návštěvy O2 areny skončily hradeckou radostí. Nejprve Mountfield zvítězil 2:0 a v lednové odvetě uspěl 2:1 po samostatných nájezdech.

Sparťanský kapitán Filip Chlapík (uprostřed) v zápase s Hradcem Králové

Ani první střet aktuální sezony Spartě odvetu nepřinesl. Na konci září v Hradci zažila katastrofální úvod a už před uplynutím páté minuty prohrávala 0:3. Pražané se sice postupně vrátili do zápasu a ve třetí třetině snížili na rozdíl jediné branky, Mountfield však těsný náskok uhájil a zvítězil 4:3.

Nedělní duel tak nabídne Spartě další příležitost nepříjemnou sérii zlomit. Hradec se naopak pokusí potvrdit, že na pražského soupeře v posledních sezonách dokáže nacházet účinný recept.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – Mountfield HK. Utkání 19. kola extraligy se odehraje v neděli 15. listopadu od 16:00 v pražské O2 areně.

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.

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