České léto: Vyzkoušejte si ferratu v Hluboké. Při zapůjčení setu získáte další zdarma

Když zamíříte do malebného údolí Vltavy mezi Hlubokou nad Vltavou a Purkarec, na místě zvaném Karvanice se na levém břehu řeky vypínají přímo z vody strmé skalní stěny, podél kterých se vine zajištěná cesta pro bezpečné lezení, takzvaná ferrata.

Tyto cesty mají původ v alpských oblastech a v posledních letech si získávají čím dál více příznivců. Abyste jí zdolali, nemusíte být žádný horolezec. Ferrata Hluboká má druhou nejlehčí obtížnost B a její 150 m dlouhý úsek v části A zvládnou i lezci začátečníci a rodiny s dětmi, pokud mají děti aktivní. Nově je otevřená také třetí ferrata s označením C, která je tentokrát na pravém břehu Vltavy. Je dlouhá 170 metrů a návštěvníci by ji měli zvládnout do půl hodiny.

K bezpečnému zdolání je nutný speciální úvazek s jistícími karabinami tzv. ferratový set a přilba. Toto vybavení si můžete půjčit ve Sportovně relaxačním areálu Hluboká nad Vltavou a díky iDNES Premium skutečně výhodně. Doporučují se vzít ještě rukavice - výrazně to vaši cestu zpříjemní.

Ferratové úvazky si mohou zájemci půjčit ve Sportovně relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou.

Co získají členové iDNES Premium?

Při vypůjčení si jednoho ferratového setu získáte druhý zcela zdarma.

Lezecký set je k zapůjčení ve Sportovním relaxačním areálu na Hluboké, v půjčovně u beachvolejbalových kurtů. Přes zlaté tlačítko dole získejte svůj unikátní kód, kterým provedete online rezervaci a získáte ferratový set v akci 1+1 zdarma.

Jak získat ferratu v akci 1+1 zdarma? Zkopírujte si unikátní kód a přejděte na rezervační stránku

a přejděte na rezervační stránku Vyberte si den a čas vašeho výletu. Na snadnější část A potřebujete zhruba 30 minut, na složitější část B je zapotřebí alespoň 60 minut. Započítat je potřeba i cestu na 8 km vzdálenou ferratu - část C na pravé straně má poblíž parkoviště, část A a B se nachází u cyklostezky. Ke všem ferratám se dá dostat i po řece lodí, cesta zabere cca 60 minut v jednom směru.

Vyplňte všechny rezervační údaje a zadejte počet ferratových setů 2

Při objednávce je dole políčko Slevový kód , kam unikátní kód zkopírujte. Cena bude snížena o cenu jednoho ze setů



, kam unikátní kód zkopírujte. Cena bude snížena o cenu jednoho ze setů Proveďte rezervaci