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Co bylo před událostmi Duny? Audiokniha Služebnický džihád s 40% slevou

Autor:
Historie Duny I.: Služebnický džihád

Historie Duny I.: Služebnický džihád | foto: OneHotBook

Duna (2021)
Zendaya ve filmu Duna (2021)
Timothée Chalamet a Zendaya ve snímku Duna: Část druhá
Rebecca Fergusonová ve snímku Duna: Část druhá
13 fotografií

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Trilogie Historie Duny rozšiřuje svět knižního i filmového bestselleru a vydává se hluboko do historie. Děj se totiž odehrává zhruba deset tisíc let před narozením Paula Atreida. Uživatelé iDNES Premium získají úvodní díl Služebnický džihád v audioknize se 40% slevou.

Zkostnatělé Staré impérium kdysi dokázala svrhnout pouhá dvacítka odhodlaných spiklenců jištěných robotickými pomocníky. Nadvláda Titánů, jak se vzbouřenci označovali, však netrvala dlouho. Přestože se zbavili smrtelných schránek a stali se kymeky, tedy věčnými mozky ovládajícími mechanická těla, nedokázali vzdorovat rostoucí moci myslících strojů.

Počítačová všemysl, jež si začala říkat Omnius, si podmanila většinu známého vesmíru a učinila z kymeků své nejnebezpečnější bojovníky. Tak je tomu už po tisíc let, a přesto hrstka lidských planet – Liga vznešených – nadále vzdoruje drtivé přesile Synchronizovaných světů ovládaných roboty.

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Do nelítostné války významně zasáhnou i dva výjimeční mladíci: Xavier Harkonnen a Vorian Atreides, jejichž rozdílné osudy spojí láska k téže ženě. K ženě, jejíž odvaha rozpoutala povstání lidských otroků proti Omniovi, vzpouru nazvanou Služebnický džihád.

Příběh pouštní planety Arrakis předčasnou smrtí autora Franka Herberta neskončil. Neutuchající zájem čtenářů přiměl jeho syna Briana, aby se spojil s Kevinem J. Andersonem a otcův fascinující svět opět oživil. Trilogie Historie Duny, kterou zahajuje román Služebnický džihád, se odehrává zhruba deset tisíc let před narozením Paula Atreida.

Audioknihu čtou Jana Stryková a Marek Holý.

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