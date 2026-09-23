Co bylo před událostmi Duny? Audiokniha Služebnický džihád s 40% slevou

Zkostnatělé Staré impérium kdysi dokázala svrhnout pouhá dvacítka odhodlaných spiklenců jištěných robotickými pomocníky. Nadvláda Titánů, jak se vzbouřenci označovali, však netrvala dlouho. Přestože se zbavili smrtelných schránek a stali se kymeky, tedy věčnými mozky ovládajícími mechanická těla, nedokázali vzdorovat rostoucí moci myslících strojů.
Počítačová všemysl, jež si začala říkat Omnius, si podmanila většinu známého vesmíru a učinila z kymeků své nejnebezpečnější bojovníky. Tak je tomu už po tisíc let, a přesto hrstka lidských planet – Liga vznešených – nadále vzdoruje drtivé přesile Synchronizovaných světů ovládaných roboty.
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Do nelítostné války významně zasáhnou i dva výjimeční mladíci: Xavier Harkonnen a Vorian Atreides, jejichž rozdílné osudy spojí láska k téže ženě. K ženě, jejíž odvaha rozpoutala povstání lidských otroků proti Omniovi, vzpouru nazvanou Služebnický džihád.
Příběh pouštní planety Arrakis předčasnou smrtí autora Franka Herberta neskončil. Neutuchající zájem čtenářů přiměl jeho syna Briana, aby se spojil s Kevinem J. Andersonem a otcův fascinující svět opět oživil. Trilogie Historie Duny, kterou zahajuje román Služebnický džihád, se odehrává zhruba deset tisíc let před narozením Paula Atreida.
Audioknihu čtou Jana Stryková a Marek Holý.