  • Středa 4. března 2026 Stela

Vyhrajte 65palcovou televizi Hisense. Špičkový Mini-LED obraz do vašeho obýváku

Autor:
Ponořte se do světa dokonale živých barev, plynulého obrazu a prostorového zvuku. Pro členy iDNES Premium jsme připravili soutěž o chytrou televizi Hisense 65U7Q s úhlopříčkou 65 palců, která promění váš domov v soukromé kino. O tento moderní technologický kousek hrajeme ve spolupráci se společností Retela. Ta už dvacet let dohlíží na to, aby vysloužilá elektronika dostala druhou šanci a nezatěžovala naši planetu.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Televize Hisense řady U7Q

Televize Hisense řady U7Q | foto: Hisense

Televize Hisense řady U7Q
Televize Hisense řady U7Q
Televize Hisense řady U7Q
Televize Hisense řady U7Q
10 fotografií

Moderní obývací pokoj se dnes neobejde bez pořádného multimediálního centra. Televizor Hisense U7Q přináší díky pokročilému QLED panelu s certifikací Pantone více než miliardu přesných barevných odstínů. Ať už sledujete napínavý sportovní přenos s umělou inteligencí vylepšeným režimem AI Sports Mode, hrajete nejnovější herní pecky na nativním 144Hz panelu bez trhání obrazu, nebo si vychutnáváte večerní film v originální kvalitě díky režimu Filmmaker Mode, tento model zprostředkuje nekompromisní zážitek. Spojením špičkových vizuálů a vestavěného subwooferu vzniká audiovizuální podívaná, která vás naplno pohltí.

Televize Hisense řady U7Q

Technologie, která myslí na každý detail

Model Hisense U7Q využívá pokročilou Mini-LED technologii, která přináší dokonale ostrý kontrast, zářivé barvy a hlubokou černou. Výkonný obrazový procesor Hi-View AI Engine navíc pomocí umělé inteligence optimalizuje obraz v reálném čase a dokáže i běžné vysílání vylepšit téměř na úroveň 4K kvality.

O zvukovou stránku, která diváka vtáhne přímo do děje, se stará technologie Dolby Atmos doplněná o zabudovaný subwoofer pro silné a hluboké basy bez nutnosti externích reproduktorů. Samozřejmostí je rychlý a bezpečný operační systém VIDAA, kde najdete všechny oblíbené platformy jako Netflix, Disney+, HBO nebo Oneplay (O2TV), a to včetně podpory hlasového ovládání v češtině.

Když technologie doslouží

Retela už 20 let zajišťuje, aby elektroodpad nekončil na skládkách

Elektronika nám přináší radost, ale stejně důležité je myslet na to, co se s ní stane, až jednou doslouží. Právě tady vstupuje do hry společnost Retela, partner této soutěže. Už 20 let zajišťuje, aby elektroodpad nekončil na skládkách nebo ve spalovnách, ale aby se suroviny znovu vrátily do oběhu.

Retela byla jedním z prvních kolektivních systémů v Česku a dnes je lídrem v recyklaci solárních panelů. Díky její práci se snižuje množství odpadu, omezují se rizikové látky a šetří primární suroviny. Ať už jde o televize, počítače nebo právě panely, jejich životní cyklus díky Retela nekončí ve chvíli, kdy přestanou fungovat.

20 let odpovědné práce

Za dvě dekády fungování pomohla Retela stovkám výrobců a dovozců elektrozařízení plnit jejich zákonné povinnosti v oblasti zpětného odběru. Ale nejde jen o zákony – cílem je skutečný dopad na životní prostředí. Retela také podporuje projekty, které se zaměřují na opětovné využití výrobků a osvětu veřejnosti – například Recyklohraní nebo Opravárnu.

Technologie a udržitelnost tu stojí vedle sebe: jedna přináší radost z užívání, druhá zajišťuje, že se i po letech s elektronikou naloží zodpovědně.

Retela už 20 let zajišťuje, aby elektroodpad nekončil na skládkách

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členem iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, vyhrát můžete televizi Hisense 65U7Q s úhlopříčkou 65 palců.

Výhru do soutěže věnovala a spoluorganizátorem je společnost Retela.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Vyhrajte 65palcovou televizi Hisense. Špičkový Mini-LED obraz do vašeho obýváku

Televize Hisense řady U7Q

Ponořte se do světa dokonale živých barev, plynulého obrazu a prostorového zvuku. Pro členy iDNES Premium jsme...

Nakupujte chytřeji. AlzaPlus+ na rok zdarma k ročnímu iDNES Premium

Služba AlzaPlus+

Nebaví vás platit za poštovné u každé maličkosti? Nebo jen chcete nakupovat efektivněji a bez zbytečných poplatků? Máme...

Úspěšný japonský román v e-knize: Dny v knihkupectví Morisaki zdarma

Dny v knihkupectví Morisaki

Děj svého úspěšného románu Dny v knihkupectví Morisaki situoval japonský spisovatel Satoši Jagisawa do knižního...

Přijde dětský psycholog na kloub vraždě? E-kniha Dům hlasů zdarma

Dům hlasů

V centru kriminálního příběhu italského autora Donata Carrisiho stojí dětský psycholog Pietro Gerber. Právě tento...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.