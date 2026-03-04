Vyhrajte 65palcovou televizi Hisense. Špičkový Mini-LED obraz do vašeho obýváku

Moderní obývací pokoj se dnes neobejde bez pořádného multimediálního centra. Televizor Hisense U7Q přináší díky pokročilému QLED panelu s certifikací Pantone více než miliardu přesných barevných odstínů. Ať už sledujete napínavý sportovní přenos s umělou inteligencí vylepšeným režimem AI Sports Mode, hrajete nejnovější herní pecky na nativním 144Hz panelu bez trhání obrazu, nebo si vychutnáváte večerní film v originální kvalitě díky režimu Filmmaker Mode, tento model zprostředkuje nekompromisní zážitek. Spojením špičkových vizuálů a vestavěného subwooferu vzniká audiovizuální podívaná, která vás naplno pohltí.
Technologie, která myslí na každý detail
Model Hisense U7Q využívá pokročilou Mini-LED technologii, která přináší dokonale ostrý kontrast, zářivé barvy a hlubokou černou. Výkonný obrazový procesor Hi-View AI Engine navíc pomocí umělé inteligence optimalizuje obraz v reálném čase a dokáže i běžné vysílání vylepšit téměř na úroveň 4K kvality.
O zvukovou stránku, která diváka vtáhne přímo do děje, se stará technologie Dolby Atmos doplněná o zabudovaný subwoofer pro silné a hluboké basy bez nutnosti externích reproduktorů. Samozřejmostí je rychlý a bezpečný operační systém VIDAA, kde najdete všechny oblíbené platformy jako Netflix, Disney+, HBO nebo Oneplay (O2TV), a to včetně podpory hlasového ovládání v češtině.
Když technologie doslouží
Elektronika nám přináší radost, ale stejně důležité je myslet na to, co se s ní stane, až jednou doslouží. Právě tady vstupuje do hry společnost Retela, partner této soutěže. Už 20 let zajišťuje, aby elektroodpad nekončil na skládkách nebo ve spalovnách, ale aby se suroviny znovu vrátily do oběhu.
Retela byla jedním z prvních kolektivních systémů v Česku a dnes je lídrem v recyklaci solárních panelů. Díky její práci se snižuje množství odpadu, omezují se rizikové látky a šetří primární suroviny. Ať už jde o televize, počítače nebo právě panely, jejich životní cyklus díky Retela nekončí ve chvíli, kdy přestanou fungovat.
20 let odpovědné práce
Za dvě dekády fungování pomohla Retela stovkám výrobců a dovozců elektrozařízení plnit jejich zákonné povinnosti v oblasti zpětného odběru. Ale nejde jen o zákony – cílem je skutečný dopad na životní prostředí. Retela také podporuje projekty, které se zaměřují na opětovné využití výrobků a osvětu veřejnosti – například Recyklohraní nebo Opravárnu.
Technologie a udržitelnost tu stojí vedle sebe: jedna přináší radost z užívání, druhá zajišťuje, že se i po letech s elektronikou naloží zodpovědně.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členem iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, vyhrát můžete televizi Hisense 65U7Q s úhlopříčkou 65 palců.
Výhru do soutěže věnovala a spoluorganizátorem je společnost Retela.