Předloha filmového Hellraisera. Získejte audioknihu se slevou 40 %

Amorální požitkář Frank Cotton zřejmě vyčerpal všechny druhy rozptýlení, jež nabízí lidský svět. Proto se ostatně zoufale snažil rozluštit tajemství LeMarchandovy kostky, bájného hlavolamu otevírajícího dveře do jiné dimenze.
Dychtivě totiž očekával příchod svých průvodců – záhadných cenobitů, členů tajného řádu Šrámu, zasvěceného absolutní rozkoši. Zapomněl ovšem na to, že s vypjatou smyslností je neodmyslitelně spjata trýznivá bolest, která člověka dožene za hranici bytí i zdravého rozumu.
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Zpět z temnoty jej může přivést pouze Julia, půvabná manželka jeho nudného mladšího bratra, jenže ta spíš prahne po Frankově drsném a vášnivém objetí. Cena je vysoká: osvobození z pekelného vězení a mučivé agonie si vyžádá krev, ba i životy nevinných, a vzkříšený netvor navíc ani vzdáleně nepřipomíná Juliina vysněného milence.
Kultovní novela je stěžejním dílem hvězdy hororového žánru a jednoho z nejvlivnějších autorů dark fantasy posledních dekád. Clive Barker ji úspěšně převedl na stříbrné plátno, když stejnojmenný film z roku 1987 sám režíroval. Svět jeho Hellraisera inspiruje mnohé umělce dodnes.
Audioknihu čte Jan Holík.