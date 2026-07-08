  • Středa 8. července 2026 Nora

Předloha filmového Hellraisera. Získejte audioknihu se slevou 40 %

Autor:
Hellraiser

Hellraiser | foto: OneHotBook

Film Hellraiser
spisovatel a režisér Clive Barker
Z filmu Hellraiser
Z filmu Hellraiser III: Peklo na Zemi
8 fotografií

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Ve filmové podobě se horor Hellraiser s ikonickou postavou záporáka Pinheada stal velkým hitem, ne každý však zná původní novelu Clivea Barkera. Právě podle ní první snímek z roku 1987 v režii samotného autora vznikal. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Amorální požitkář Frank Cotton zřejmě vyčerpal všechny druhy rozptýlení, jež nabízí lidský svět. Proto se ostatně zoufale snažil rozluštit tajemství LeMarchandovy kostky, bájného hlavolamu otevírajícího dveře do jiné dimenze.

Dychtivě totiž očekával příchod svých průvodců – záhadných cenobitů, členů tajného řádu Šrámu, zasvěceného absolutní rozkoši. Zapomněl ovšem na to, že s vypjatou smyslností je neodmyslitelně spjata trýznivá bolest, která člověka dožene za hranici bytí i zdravého rozumu.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Zpět z temnoty jej může přivést pouze Julia, půvabná manželka jeho nudného mladšího bratra, jenže ta spíš prahne po Frankově drsném a vášnivém objetí. Cena je vysoká: osvobození z pekelného vězení a mučivé agonie si vyžádá krev, ba i životy nevinných, a vzkříšený netvor navíc ani vzdáleně nepřipomíná Juliina vysněného milence.

Kultovní novela je stěžejním dílem hvězdy hororového žánru a jednoho z nejvlivnějších autorů dark fantasy posledních dekád. Clive Barker ji úspěšně převedl na stříbrné plátno, když stejnojmenný film z roku 1987 sám režíroval. Svět jeho Hellraisera inspiruje mnohé umělce dodnes.

Audioknihu čte Jan Holík.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

CineStar slaví 25 let. Vyhrajte lístky do multikina a zapojte se do Velké kino výzvy

Čtyři ženy se setkají na Kouzelné Riviéře. Letní román v e-knize zdarma

Soutěž k Tour de France. Vyhrajte podepsané knihy o závodech od experta Tomáše Macka

Klaus exkluzivně: Válka vlády a Pavla je nezastavitelná, Macinka byl neohrabaný
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Poslední úkol Mabel Beaumontové

387 Kč 232 Kč
Koupit
-40 %

Uzdravení Rose Gold Wattsové

389 Kč 233 Kč
Koupit
-40 %

Nejčtenější

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Feministka učí v ortodoxní židovské rodině. Audiokniha Mazl tov s 40% slevou

Mazl tov

Belgická novinářka Margot Vanderstraeten v autentickém příběhu vypráví o prolnutí dvou rozdílných světů, které vyústilo...

Vydala se léčit bolavou duši do Austrálie. E-kniha Na dosah hvězd zdarma

Na dosah hvězd

Román německé autorky Loreny Schäfer vypráví příběh mladé ženy, která se po hořké zkušenosti ze vztahu rozhodne splnit...

Soutěž k Tour de France. Vyhrajte podepsané knihy o závodech od experta Tomáše Macka

Knihy Tomáše Macka o cyklistických závodech

Nejslavnější cyklistický závod planety opět přitahuje zraky milionů fanoušků z celého světa. K našemu rozsáhlému...

Vyšetřovatelka pátrá po vrazích vlastní sestry. Thriller v e-knize zdarma

Hrob mé sestry

Hlavní hrdinka thrilleru od Roberta Dugoniho se dvacet let zabývá sestřiným podivným zmizením. Až když sama nastupuje...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.