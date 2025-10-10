Vyhrajte vstupenky na totálně vyprodaný koncert Helloween v O2 areně

  • Pátek 10. října 2025 Marina

Legendární power-metalová kapela Helloween slaví 40 let na scéně a v rámci výročního turné míří do Prahy. Vystoupí 24. října 2025 v O2 areně, kde fanouškům představí nejen nové skladby z chystaného alba, ale i kultovní hity, které ovlivnily generace metalistů. Koncert je již zcela vyprodaný, a tak je soutěž iDNES Premium jedinou šancí, jak získat dvě vstupenky na tuto mimořádnou show.

Legendární Helloween se vracejí do Prahy

Legendární Helloween se vracejí do Prahy | foto: Bestsport

Kapela Helloween v O2 areně
Kapela Helloween na Masters of Rock 2018
Kapela Helloween na Masters of Rock 2018
Helloween v pražské Tipsport areně (25. listopadu 2017)
Helloween patří k průkopníkům žánru power metalu. Od svého vzniku v roce 1984 dokázali propojit rychlost, melodiku i velkolepou hudební atmosféru, kterou si oblíbili fanoušci po celém světě. Kapela vznikla v Hamburku a její ikonické album Keeper of the Seven Keys Part I z roku 1987 se stalo milníkem žánru — skladby jako Halloween, Eagle Fly Free nebo I Want Out znějí na pódiích dodnes.

Na své šestnácté eponymní desce z roku 2021 se Helloween vrátili ve velkolepé sedmičlenné sestavě s původními členy Michaelem Kiskem a Kaiem Hansenem. Výsledkem byl celosvětový úspěch a vyprodané haly na všech kontinentech.

Kapela Helloween na Masters of Rock 2018

Nové album i světové turné

Rok 2025 se ponese ve znamení jubilejní čtyřicítky. Helloween v srpnu vydali nové album, které představují právě na výročním evropském turné 40 Years Anniversary Tour Europe 2025.

Na turné s sebou Helloween přivezou i speciální hosty — finskou metalovou kapelu Beast in Black, která patří k nejvýraznějším jménům současné scény.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, vyhrát můžete dvě vstupenky na vyprodaný koncert kapely Helloween v O2 areně, který se uskuteční
24. října.

