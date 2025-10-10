Vyhrajte vstupenky na totálně vyprodaný koncert Helloween v O2 areně

Helloween patří k průkopníkům žánru power metalu. Od svého vzniku v roce 1984 dokázali propojit rychlost, melodiku i velkolepou hudební atmosféru, kterou si oblíbili fanoušci po celém světě. Kapela vznikla v Hamburku a její ikonické album Keeper of the Seven Keys Part I z roku 1987 se stalo milníkem žánru — skladby jako Halloween, Eagle Fly Free nebo I Want Out znějí na pódiích dodnes.
Na své šestnácté eponymní desce z roku 2021 se Helloween vrátili ve velkolepé sedmičlenné sestavě s původními členy Michaelem Kiskem a Kaiem Hansenem. Výsledkem byl celosvětový úspěch a vyprodané haly na všech kontinentech.
Nové album i světové turné
Rok 2025 se ponese ve znamení jubilejní čtyřicítky. Helloween v srpnu vydali nové album, které představují právě na výročním evropském turné 40 Years Anniversary Tour Europe 2025.
Na turné s sebou Helloween přivezou i speciální hosty — finskou metalovou kapelu Beast in Black, která patří k nejvýraznějším jménům současné scény.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, vyhrát můžete dvě vstupenky na vyprodaný koncert kapely Helloween v O2 areně, který se uskuteční
24. října.