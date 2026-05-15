Ekologická katastrofa v audioknize: dystopie Hello, Ameriko! se 40% slevou

Nesourodá skupina lidí včetně vědců pluje z Evropy do Ameriky, aby se na vlastní oči přesvědčila, jak vypadají Spojené státy po devastující klimatické změně.
Každého z účastníků výpravy vedou jiné motivace, posláním této námořní výpravy je i prozkoumat nárůst atmosférické radioaktivity nad americkým kontinentem.
Nikdo však není připraven na spoušť, kterou uvidí. Newyorské mrakodrapy zaváté zlatým prachem, potopená flotila lodí v přístavu, zničená Socha svobody…
Autor ve své dystopii naplnil strhujícím líčením pesimistické vize, která se až neúprosně blíží. Přesný a nemilosrdný popis odhaluje i příčiny zániku blahobytného světa: dokážeme-li se vzdát přebujelého konzumu, je podle něj ještě naděje na záchranu.
Znepokojivý sci-fi román napsal britský autor James Graham Ballard už v roce 1981, jeho poselství však zůstává stále aktuální.
Audioknihu čte Kryštof Bartoš.