Sériový zabiják řádí v lunaparku. Horor Hell Fest: Park hrůzy zdarma

Natalie přijela na prázdniny domů do Kalifornie, kde se chystá prožít Halloween. Kamarádka ji přemluví, aby vyrazila spolu s partou dalších dospívajících do místního zábavního parku Hell Fest. Všechny atrakce mají halloweenskou tematiku. Zúčastněné však čeká noc mnohem strašidelnější, než by je vůbec napadlo.

Bohaté zkušenosti z hororů Gregory Plotkin, který měl na starosti režii, není v hororovém žánru žádným nováčkem. Podílel se na desítkách filmů, jeho jméno je nejčastěji spojováno se sérií Paranormal Activity. Jako střihač pracoval na snímcích Noční hra, Všechno nejhorší, Smrt on-line nebo Uteč.



Když narazí na muže v děsivé masce, netuší, že jde o sériového vraha. Ten si prostředí zábavního parku vybral jako ideální kulisy pro skutečné zabíjení na vlastním festivalu hrůzy. Na takovém místě totiž nikdo v pravou krev nevěří.



Režisér Gregory Plotkin natočil film žánru nazývaného jako slasher horor. Pro tato díla je typická, že v něm vystupují maskovaní zabijáci, kteří vyvražďují skupinu osob, většinou právě teenagerů.



Hlavní hrdinku Natalii si zahrála Amy Forsyth, v dalších rolích se představili Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus, Christian James, Tony Todd a další. Natáčení probíhalo v Atlantě a ve vodním parku Six Flags White Water.