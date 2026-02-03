Kompletní olympijské hry Milán–Cortina 2026 na HBO Max. Sledujte vše s iDNES Premium

  • Úterý 3. února 2026 Blažej

Zimní olympijské hry jsou zde a vy máte jedinečnou možnost užít si je bez kompromisů. Zapomeňte na situace, kdy televizní přenos přepne do studia zrovna ve chvíli, kdy startuje váš oblíbenec, nebo když se kryje hokej s biatlonem a vy nevíte, co sledovat dříve. Jako předplatitelé iDNES Premium si můžete aktivovat přístup k HBO Max a stát se pány svého olympijského programu.

Zimní olympiáda na HBO Max

Pro nové roční členy i pro ty, kteří si své roční předplatné prodlouží, máme skvělou zprávu. Kód na 3 měsíce HBO Max zdarma vám otevře brány k více než 1000 hodinám živého vysílání. To je více než trojnásobek toho, co nabídnou klasické televizní kanály.

Vyberte si, co vás zajímá

Zatímco televize je lineární proud, kde za vás vybírá režisér, aplikace HBO Max funguje jako obrovský ovládací pult. Na obrazovce uvidíte dlaždice se všemi aktivními sportovišti. Je jen na vás, na co kliknete.

  • Chcete vidět kompletní kvalifikaci v curlingu, kterou jinde nedávají? Máte ji mít.
  • Zajímá vás každá jízda každého bobu? Uvidíte ji.
  • Kryje se hokejový zápas s krasobruslením? Na HBO Max běží oba přenosy zároveň a vy si vyberete ten svůj, nebo mezi nimi můžete libovolně přepínat.
Olympiáda i bez doplňku Sport

Důležitá informace pro vás: Aby vám olympijské hry fungovaly, nepotřebujete si dokupovat žádný speciální doplněk Sport. Olympijské vysílání je na HBO Max dostupné automaticky v rámci standardního předplatného, které od nás získáte jako dárek.

Nestíháte přímý přenos? Nevadí

Aplikace HBO Max nabízí funkce, které vám sledování her zpříjemní, i když zrovna nemáte čas sedět u televize:

  • Vše ze záznamu: Celá olympiáda se ukládá. Přišli jste o závod kvůli práci? Pustíte si ho večer.
  • Klíčové momenty: U týmových sportů, jako je hokej, nebo u dlouhých závodů si na časové ose můžete „vyzobat“ jen to podstatné. Kliknete na značku gólu nebo klíčového momentu a jste hned v obraze.
  • Notifikace: Nastavte si upozornění na medailové ceremoniály nebo starty svých oblíbenců. Aplikace vám dá vědět, aby vám nic neuteklo.

Pokud jste ročním předplatitelem a členství si nyní prodloužíte o další rok nebo změníte svůj měsíční nebo kvartální tarif nově na roční, máte na tento benefit nárok. Vyzvedněte si svůj kód a užijte si Zimní olympijské hry Milán–Cortina 2026 do posledního detailu. Uvidíte všech 116 medailových soutěží, přesně tak, jak chcete vy.

Co dělat, abych získal HBO Max na 3 měsíce?

  • Pokud jste nový roční člen iDNES Premium, stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte z měsíčního tarifu přejít na roční, případně si roční členství prodloužit. Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství.
  • Kód si zkopírujte a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na HBO Max“
  • Zde vložte svůj kód
  • Vyberte balíček Standard a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně)
  • Založte si účet a dejte Vytvořit
  • Vyberte platební metodu. Po uplynutí 3 měsíců zdarma se služba obnoví za cenu 259 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit.
  • Při uplatnění voucheru souhlasíte s podmínkami, které najdete v kompletní podobě zde.

Kód se musí uplatnit do 30. 4. 2026.

Kód funguje i pro stávající majitele účtů na HBO Max. Při měsíčním placení se volné tři měsíce přiřadí na konec již zaplaceného období.

Nabídka platí do vyčerpání kódu.

Nabídka platí pouze na území České republiky.

Službu poskytuje HBO Europe s.r.o.

