Kompletní olympijské hry Milán–Cortina 2026 na HBO Max. Sledujte vše s iDNES Premium

Pro nové roční členy i pro ty, kteří si své roční předplatné prodlouží, máme skvělou zprávu. Kód na 3 měsíce HBO Max zdarma vám otevře brány k více než 1000 hodinám živého vysílání. To je více než trojnásobek toho, co nabídnou klasické televizní kanály.
Vyberte si, co vás zajímá
Zatímco televize je lineární proud, kde za vás vybírá režisér, aplikace HBO Max funguje jako obrovský ovládací pult. Na obrazovce uvidíte dlaždice se všemi aktivními sportovišti. Je jen na vás, na co kliknete.
- Chcete vidět kompletní kvalifikaci v curlingu, kterou jinde nedávají? Máte ji mít.
- Zajímá vás každá jízda každého bobu? Uvidíte ji.
- Kryje se hokejový zápas s krasobruslením? Na HBO Max běží oba přenosy zároveň a vy si vyberete ten svůj, nebo mezi nimi můžete libovolně přepínat.
Olympiáda i bez doplňku Sport
Důležitá informace pro vás: Aby vám olympijské hry fungovaly, nepotřebujete si dokupovat žádný speciální doplněk Sport. Olympijské vysílání je na HBO Max dostupné automaticky v rámci standardního předplatného, které od nás získáte jako dárek.
Nestíháte přímý přenos? Nevadí
Aplikace HBO Max nabízí funkce, které vám sledování her zpříjemní, i když zrovna nemáte čas sedět u televize:
- Vše ze záznamu: Celá olympiáda se ukládá. Přišli jste o závod kvůli práci? Pustíte si ho večer.
- Klíčové momenty: U týmových sportů, jako je hokej, nebo u dlouhých závodů si na časové ose můžete „vyzobat“ jen to podstatné. Kliknete na značku gólu nebo klíčového momentu a jste hned v obraze.
- Notifikace: Nastavte si upozornění na medailové ceremoniály nebo starty svých oblíbenců. Aplikace vám dá vědět, aby vám nic neuteklo.
Pokud jste ročním předplatitelem a členství si nyní prodloužíte o další rok nebo změníte svůj měsíční nebo kvartální tarif nově na roční, máte na tento benefit nárok. Vyzvedněte si svůj kód a užijte si Zimní olympijské hry Milán–Cortina 2026 do posledního detailu. Uvidíte všech 116 medailových soutěží, přesně tak, jak chcete vy.