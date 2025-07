Obrovský hit z kin Hříšníci už můžete sledovat zdarma. S ročním iDNES Premium

Film režiséra Ryana Cooglera, tvůrce snímků Creed či Black Panther, vás přenese do drsného prostředí amerického jihu 30. let minulého století. Příběh se odehrává v malém městečku v Mississippi, kde se bratři Smoke a Stack (oba ztvárnil Michael B. Jordan) pokoušejí otevřít hudební klub. Co začíná jako příběh o rodinné soudržnosti, hudbě a hledání svobody, se ale brzy mění v napínavý a místy až hororový boj o přežití.

Z filmu Hříšníci (Sinners)

Vedle Michaela B. Jordana se v klíčových rolích představili i Hailee Steinfeld a Wunmi Mosaku, jejichž herecké výkony byly diváky i kritiky vyzdvihovány jako jedny z nejlepších letošního roku. Výraznou složkou filmu je i jeho působivá hudební stránka, kterou obstaral uznávaný skladatel Ludwig Göransson. Některé bluesové skladby z filmu již začaly žít svým vlastním životem a bodují v hudebních žebříčcích i na sociálních sítích.

Hříšníci dokázali zaujmout jak originální kombinací dramatických a nadpřirozených prvků, tak autentickou atmosférou amerického jihu s výraznými odkazy k historickým a sociálním tématům. Právě díky tomuto propojení se snímek stal nejen komerčním úspěchem, ale i oblíbeným filmem, o němž se stále mluví.

