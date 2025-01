Hauser z 2Cellos se po vyprodaných koncertech vrací do Prahy. Přednostní vstupenky

Jeden z nejuznávanějších violoncellistů současnosti, Hauser, se vrací do Česka se svým sólovým koncertem The Rebel is Back. Chorvatský rodák, známý nejen svou precizní hrou, ale i charismatem, vystoupí 11. prosince 2025 v pražské O2 areně. Díky členství v iDNES Premium si vstupenky můžete zakoupit ještě před zahájením veřejného prodeje.