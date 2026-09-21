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Slavný filozof Harari vystoupí v Praze. Hrajte o VIP vstupenky na prestižní konferenci

Autor:
  10:13
Izraelský historik, filozof a vizionář Yuval Noah Harari

Izraelský historik, filozof a vizionář Yuval Noah Harari | foto: Yahav-Harari Group Ltd.

Konference Harari in Prague - The Future is Personal, která se uskuteční ve...
Izraelský historik Juval Noach Harari na demonstraci na podporu Izraele v...
Izraelský historik Juval Noach Harari na demonstraci na podporu Izraele v...
Izraelský historik Juval Noach Harari na demonstraci na podporu Izraele v...
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Autor světových bestsellerů Sapiens a Homo Deus Juval Noah Harari přijíždí do Prahy. Na konferenci The Future Is Personal vystoupí 12. října ve Foru Karlín a probere témata umělé inteligence, svobody či budoucnosti lidstva. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o luxusní VIP i standardní vstupenky v celkové hodnotě přesahující 45 tisíc korun.

Přijďte si poslechnout jednoho z nejvlivnějších světových myslitelů současnosti a společně s ním hledat odpovědi na otázky, které budou určovat naši budoucnost. Izraelský historik a filozof Juval Noah Harari, jehož knih se po celém světě prodalo přes 55 milionů kusů v pětašedesáti jazycích, bude hlavní hvězdou pražské konference The Future Is Personal.

Autor přelomových děl Sapiens, Homo Deus, 21 lekcí pro 21. století a horké novinky Nexus bude ve svém exkluzivním hodinovém vystoupení mluvit o světě, který se mění rychleji, než jsme schopni předvídat. Zaměří se na umělou inteligenci, moc, svobodu vůle ve světě algoritmů i na to, jak tyto globální změny dopadnou na každého z nás a na naše každodenní rozhodování.

Konference Harari in Prague - The Future is Personal, která se uskuteční ve...

Česká společnost v nejistém světě

Konference však nenabídne pouze Harariho pohled za hranice aktuálních titulků. Zásadní otázkou totiž je, jak se globální trendy protnou s českou realitou. Přední domácí i zahraniční experti proto detailně rozeberou dopady geopolitické nestability, demografického poklesu, migrace a technologických disrupcí přímo na naši společnost a ekonomiku.

V panelových diskusích a názorových duelech vystoupí celá řada špiček ve svých oborech. Chybět nebude guvernér České národní banky Aleš Michl, bývalý guvernér Miroslav Singer, expertka na politický marketing Anna Shavit, respektovaný egyptolog Miroslav Bárta či zakladatelka institutu Solvo Ivana Tykač. K technologickým otázkám a umělé inteligenci promluví expert Jan Romportl, investorka Kateřina Havrlant nebo mladý výzkumník ze Stanfordovy univerzity Maty Boháček.

Guvernér České národní banky Aleš Michl

Egyptolog a archeolog prof. Miroslav Bárta

Soutěžte o exkluzivní zážitek s VIP péčí

Kompletní program

  • 12:00 Zahájení
  • 13:00 Proč jsme tady? (Anna Shavit, Miroslav Singer)
  • 13:20 Být člověkem v éře AI (Kateřina Havrlant, Jan Romportl, Maty Boháček)
  • 14:00 Komu patří pravda? (David Shorf, Tomáš Jirsa)
  • 14:45 Přestávka na kávu
  • 15:20 Imperativ odolnosti (Jana Hamanová, Jakub Landovský, Anna Shavit)
  • 16:00 Dokáže civilizace absorbovat změnu? (Miroslav Bárta)
  • 16:20 Budoucnost národního státu (Andrzej Nowak)
  • 16:40 Éra migrace (Petr Macinka)
  • 17:00 Demografická výzva (Barbara Socha, Alexander Braun)
  • 17:40 Přestávka
  • 18:40 Přežije Evropa bez dětí? (Anna Shavit, Aleš Rod)
  • 19:30 Hlavní host: Juval Noah Harari
  • 20:30 Centrální banka. Důvěra. Daft Punk. (Aleš Michl)
  • 20:45 Můžeme ještě věřit systému? (Miroslav Singer, Jadwiga Emilewicz, Tomáš Spurný)
  • 21:30 Konec oficiálního programu

Jelikož se jedná o naprosto mimořádnou událost, připravili jsme pro předplatitele iDNES Premium soutěž, ve které odměníme hned tři šťastlivce. Jeden vylosovaný výherce získá dvě mimořádně exkluzivní VIP vstupenky, z nichž každá stojí 14 900 korun. Další dva výherci si pak odnesou po dvou standardních vstupenkách, přičemž hodnota každé z nich je 3 900 korun.

Výherci tohoto hlavního VIP balíčku si konferenci užijí v maximálním luxusu a pohodlí. Čeká je garantované komfortní sezení u stolu ve vyhrazené VIP zóně s přístupem do soukromého lounge. Samozřejmostí je welcome drink při příchodu, neomezená konzumace nápojů po celý den a bohaté celodenní občerstvení, které završí večerní rautová večeře. Tou absolutně největší přidanou hodnotou je ale závěrečný networking po skončení hlavního programu. Ten výhercům přinese unikátní příležitost osobně se setkat a navázat kontakt se samotnými řečníky konference.

Pokud nechcete spoléhat pouze na štěstí ve slosování, můžete si svá místa ve Foru Karlín zajistit na stránkách akce už nyní.

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Témata: konference, VIP, lístek

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