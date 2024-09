Hans Zimmer se v roce 2025 vrátí do O2 areny. Nakupte vstupenky přednostně!

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Hans Zimmer Sledovat O2 arena a universum Sledovat Rock Sledovat Show

Držitel několika cen Oscar a Grammy se v roce 2025 a 2026 vrátí do největších evropských arén se show Hans Zimmer Live – The Next Level. Koncert v pražské O2 areně se uskuteční 11. listopadu 2025.

Vstupenky na pražský koncert se začnou prodávat od čtvrtka 26. září od 14 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ta nejlepší místa zakoupit již od středy 25. září od 17 hodin.

The Next Level slibuje zcela novou show s převratnou elektronickou zvukovou kompozicí a velkolepou světelnou produkcí, která předčí i předchozí Zimmerovy show.

„Každý koncert je pro mě novou cestou k objevování. Se show The Next Level chci překvapit své fanoušky a vzít je do zvukového světa, který ještě nikdy nezažili,“ říká Hans Zimmer.

Nová show představuje Zimmerovo neutuchající úsilí posouvat hranice umění, zkoumat nové cesty a neustále vyvíjet svůj zvuk. Jeho poslední evropské turné v roce 2023 mělo obrovský úspěch. Ve vyprodaných arénách oslavovalo skladatele více než 400 000 fanoušků, jehož soundtracky po desetiletí formovaly hollywoodské blockbustery.

The Next Level nabídne ale něco zcela nového – novou vizi, novou cestu, kterou by si žádný fanoušek neměl nechat ujít.