Gregory Porter se na přání fanoušků vrací do Prahy. Přednostní nákup vstupenek

V lednu 2026 se tento fenomenální zpěvák znovu postaví na pódium O2 universa, kde opět předvede svůj nezaměnitelný sametový hlas a špičkové hudební vystoupení.

Vstupenky na koncert se začnou pro veřejnost prodávat od čtvrtka 20. 3. od 9 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost zakoupit si ta nejlepší místa již od úterý 18. 3. od 11 hodin.

Gregory Porter již loni dokázal, že má v Česku obrovskou základnu fanoušků. Jeho koncert tehdy zanechal v divácích hluboký dojem – ovace vestoje, nadšené reakce a bouřlivé žádosti o další vystoupení byly jasným důkazem, že Praha si tohoto umělce zamilovala. Na základě enormního zájmu a neutuchající poptávky se rozhodl znovu vystoupit v Praze, na stejném místě, kde jeho hudba před dvěma lety dojala tisíce lidí.

Gregory Porter se narodil 4. listopadu 1971 v Sacramentu a jeho cesta k hudební slávě byla plná nečekaných zvratů. Původně měl ambice stát se profesionálním hráčem amerického fotbalu, ale po zranění se vrátil ke své skutečné vášni – hudbě.

Jeho debutové album Water (2010) okamžitě vzbudilo pozornost a bylo nominováno na cenu Grammy. Skutečný průlom však přišel s albem Liquid Spirit (2013), které nejenže získalo Grammy za Nejlepší jazzové vokální album, ale také dosáhlo obrovského komerčního úspěchu – v Británii získalo zlatou desku a v Evropě se stalo jedním z nejprodávanějších jazzových alb 21. století. Porterovo album Take Me to the Alley (2016) mu vyneslo druhou Grammy a jeho pocta jazzové legendě Nat King Coleovi (Nat King Cole & Me, 2017) ukázala jeho schopnost spojovat tradiční a moderní prvky jazzu s nebývalou elegancí.

Gregory Porter si získal srdce posluchačů nejen díky svému hlubokému a podmanivému hlasu, ale také díky osobitému stylu – včetně jeho ikonické čepice, která se stala jeho poznávacím znamením. Jeho hudba osciluje mezi jazzem, soulem, blues a gospelem, přičemž texty jeho písní často nesou silná poselství.