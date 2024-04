Držitel Grammy a legenda Gregory Porter v Praze. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Gregory Porter Sledovat O2 arena a universum Sledovat Pop

Jazz, funk, soul, R&B, gospel i akustický pop, to vše vkusně míchá americký zpěvák a skladatel Gregory Porter s velmi dobře rozeznatelným sametovým barytonovým hlasem, kterým si podmanil celý svět.

Za svou úspěšnou hudební kariéru získal dvě ocenění Grammy za alba Take Me to the Alley z roku 2016 a Liquid Spirit z roku 2013, a sedm nominací Grammy. Jeho posledním vydaným albem je All Rise v roce 2020, které znamenalo dosud poslední sedmou nominaci Grammy.

V Praze započne svou unikátní koncertní tour, která odstartuje 4. listopadu v pražském O2 universum. Vstupenky se začnou pro veřejnost prodávat od středy 10. dubna od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte jedinečnou možnost zakoupit si ta nejlepší místa již od pondělí 8. dubna od 10 hodin. Poslední vystoupení ve Foru Karlín bylo beznadějně vyprodané.

Gregory Porter je americký zpěvák, rodák z Kalifornie, který se v roce 2004 usadil v Brooklynu. Již v mládí podlehl kouzlu jazzu a v průběhu let se vyprofiloval mezi nejuznávanější americké jazzové umělce. Své první album Water vydal v roce 2010, další Be Good v roce 2012, Liquid Spirit v roce 2013, Take Me to the Alley v roce 2016, Nat King Cole & Me v roce 2017 a poslední All Rise v roce 2020.

Společně s ním v jeho doprovodné kapele zahraje i původně brněnský jazzový klávesista a hráč na Hammondovy varhany Ondřej Pivec. Přestože už od svých pětadvaceti let žije a působí v USA, začala jeho spolupráce s Gregory Porterem v roce 2013 v Čechách, když se setkali v rámci festivalu Struny podzimu. Za podíl na Porterově albu Take Me To The Alley v roce 2017 také získal cenu Grammy. Společně dále stanuli na pódiu vyprodané Royal Albert Hall v Londýně i na světoznámém Glastonbury, hráli také v pořadu klavíristy Joolse Hollanda v hlavním vysílacím čase na BBC.

Do předprodeje půjdou i speciální VIP vstupenky, které budou obsahovat exkluzivní sezení v prvních dvou řadách před pódiem s nejlepším výhledem a Gregory Porterem podepsané CD.