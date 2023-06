Víkendový pobyt s golfem na Čertově břemenu zdarma. Vyhrajte luxusní výlet

„Hlavním cílem na Čertovo břemeni není vylepšit si handicap, k nám se jezdí především za prožitkem,“ píše se na oficiálních stránkách golfového areálu v Jistebnické vrchovině zvané také Česká Sibiř. Osmnáctijamkové hřiště uprostřed luk, lesů a rybníků si můžete vyzkoušet také.

Název hřiště vychází z legendy o čertu, který na tomto místě shodil ohromné balvany. Všudypřítomné kameny vstupují aktivně do hry v podobě mohyl či zídek a vašim úderům dávají tu a tam jiný směr, než byste čekali. I to je při golfové hře na Čertovo břemeni jedinečné. Hru si zde zamiluje jak začátečník, tak zkušený hráč.

Klubovna golfového areálu je umístěna částečně pod zemí, aby splynula s okolím. Nachází se zde restaurace až pro 100 lidí, konferenční salonek, bar či šatny.

Novinkou je změna v pojetí služeb. Možností je objednat si All Inclusive balíček, díky kterému lze nechat starosti stranou a užít si den bez kompromisů. V ceně každého Green Fee na 18 jamek jsou míče na driving range, voda do bagu a také voucher na 400 Kč do restaurace.

Restaurace Čertovo Břemeno také doznala změn. Má nového šéfkuchaře, který obměnil koncept. Jím je nově jednoduchost, přirozenost a poctivost. V nabídce se odráží nejen zdejší lokální život, ale i nové směry a trendy gastronomie. Restaurace má také gurmánské víkendy se speciálním menu nebo degustačními večeřemi. Více o restauraci najdete zde.

Co získají členové iDNES Premium?

Stačí kliknout na zlaté tlačítko a odpovědět na otázku. Pokud vás vylosujeme, pošleme vám voucher do penzionu Čertovo břemeno, kde vás čeká:

Pobyt pro dvě osoby na dvě noci se snídaní v klubové restauraci

Dva dny neomezeného golfu

Neomezené míče na driving range a zapůjčení buggy se slevou 50 %

Výhru do soutěže věnovalo Golf Čertovo břemeno s.r.o.