Zohavená mrtvola v pohraničí: detektivka Glatz v audioknize zdarma

Staroslavné Kladsko v kotlině, jež kdysi náležela k českému území, je pro své krásy přezdíváno Malou Prahou. V dubnu 1920 se však na zdejším kamenném mostě, který připomíná miniaturu toho Karlova, najde brutálně zohavená mrtvola místní celebrity.
Brzy k ní přibudou další mrtví a město nazývané tehdy většinovými německými obyvateli Glatz se začne měnit v jatka ze severských detektivek. Z Berlína je proto povolán ten, kdo má vraždění přijít na kloub.
Kapitán Wilhelm Klein má asi příjmení vhodné nejvýš pro kmána, nicméně se s velkou vervou zakusuje do případu, za nímž se očividně skrývá děsuplně symbolický vzorec. Klacky pod nohy mu při tom házejí jak vzpurní strážničtí jelimani, které dostal k ruce, tak elita z radnice a místní pevnosti.
O nalezení pravdy jako by tu nikdo ani nestál. Vždyť i sám Klein má co dělat, aby v sobě přehlušil drásavá traumata z bojů na flanderské frontě.
Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook
Jenže osud je nelítostný. Další hrůzy na sebe v divokých začátcích Výmarské republiky nenechají dlouho čekat a mezi podezřelými figuruje i všetečný český poslanec ubytovaný v hotelu. Protože co když za vším stojí vysoká politika?
Autorem románu z kladské detektivní série je polský novinář a spisovatel Tomasz Duszyński. Do zmíněného cyklu patří také tituly Země Pána Boha nebo Smršť. Série mu vynesla vítězství v polské anketě Złoty Pocisk a prémii Kryminalny Magiel.
Audioknihu čte Jakub Gottwald.