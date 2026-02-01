  • Neděle 1. února 2026 Hynek

Zohavená mrtvola v pohraničí: detektivka Glatz v audioknize zdarma

Autor:
Děj takzvaných kladských detektivek polského autora Tomasze Duszyńského se odehrává v oblasti pohraničí po první světové válce. V románu Glatz se kapitán Wilhelm Klein snaží vyřešit případ krutě zavražděné celebrity a následujících dalších úmrtí. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Fotogalerie2

Glatz | foto: OneHotBook

Staroslavné Kladsko v kotlině, jež kdysi náležela k českému území, je pro své krásy přezdíváno Malou Prahou. V dubnu 1920 se však na zdejším kamenném mostě, který připomíná miniaturu toho Karlova, najde brutálně zohavená mrtvola místní celebrity.

spisovatel Tomasz Duszyński
Glatz
2 fotografie

Brzy k ní přibudou další mrtví a město nazývané tehdy většinovými německými obyvateli Glatz se začne měnit v jatka ze severských detektivek. Z Berlína je proto povolán ten, kdo má vraždění přijít na kloub.

Kapitán Wilhelm Klein má asi příjmení vhodné nejvýš pro kmána, nicméně se s velkou vervou zakusuje do případu, za nímž se očividně skrývá děsuplně symbolický vzorec. Klacky pod nohy mu při tom házejí jak vzpurní strážničtí jelimani, které dostal k ruce, tak elita z radnice a místní pevnosti.

O nalezení pravdy jako by tu nikdo ani nestál. Vždyť i sám Klein má co dělat, aby v sobě přehlušil drásavá traumata z bojů na flanderské frontě.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Jenže osud je nelítostný. Další hrůzy na sebe v divokých začátcích Výmarské republiky nenechají dlouho čekat a mezi podezřelými figuruje i všetečný český poslanec ubytovaný v hotelu. Protože co když za vším stojí vysoká politika?

Autorem románu z kladské detektivní série je polský novinář a spisovatel Tomasz Duszyński. Do zmíněného cyklu patří také tituly Země Pána Boha nebo Smršť. Série mu vynesla vítězství v polské anketě Złoty Pocisk a prémii Kryminalny Magiel.

Audioknihu čte Jakub Gottwald.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
... a další stovky článků

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Vítězové

499 Kč 299 Kč
Koupit
-40 %

Muž bez psa

399 Kč 239 Kč
Koupit
-40 %

Rudý úsvit

439 Kč 263 Kč
Koupit
-40 %

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Klasická detektivka Agathy Christie v audioknize. Nultá hodina se 40% slevou

Nultá hodina

V detektivce Nultá hodina od Agathy Christie nevystupují Hercule Poirot ani slečna Marplová, přesto jde o jedno z již...

Opravdu znáte svou drahou polovičku? Thriller Krutá pravda v e-knize zdarma

Krutá pravda

Thriller britské spisovatelky Tiny Seskis pokládá znepokojivou otázku: Jak dobře znáte člověka, se kterým žijete? V...

Jak si zbytečně nekomplikovat život? V e-knize poradí španělský psycholog

Jak si zbytečně nekomplikovat život

Uznávaný španělský psycholog Rafael Santandreu ve své publikaci Jak si zbytečně nekomplikovat život radí lidem, jak žít...

Jeden za všechny, všichni za jednoho. E-kniha Tři mušketýři zdarma

Tři mušketýři

Legendární příběh udatného d’Artagnana a jeho přátel, tří mušketýrů Athose, Porthose a Aramise, se stal nejslavnějším...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.