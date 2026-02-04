Bestseller Tučkové ožívá. Sledujte strhující Gertu Schnirch na HBO Max zdarma

Román Vyhnání Gerty Schnirch získal cenu Magnesia Litera a stal se literární událostí. Nyní, pod taktovkou režiséra Tomáše Mašína (Bratři) a ve špičkové koprodukci HBO a České televize, dostává tento příběh vizuální podobu. Zatímco televizní diváci si budou muset počkat až do podzimu, předplatitelé HBO Max mohou osud Gerty sledovat exkluzivně již nyní.
Pohnuté dějiny jedné rodiny
Příběh nás zavádí do válečného a poválečného Brna. Hlavní hrdinka Gerta (v podání objevu Barbory Váchové) vyrůstá v česko-německé rodině, kterou dějiny nemilosrdně rozdělí. Zatímco otec a bratr vzhlížejí k Říši, Gerta s matkou stojí na druhé straně. Konec války však pro Gertu neznamená vysvobození, ale začátek nové noční můry – divokého odsunu brněnských Němců a pochodu smrti.
Minisérie se nevyhýbá drsným scénám a otevírá složitá témata kolektivní viny a poválečné odplaty. „Můj zájem je ukázat ambivalenci lidských postojů. Snažím se, aby divák příběh s postavami spoluprožil a položil si otázku, co by ve stejných situacích dělal on,“ říká režisér Tomáš Mašín.
|
RECENZE: Mladá Gerta Schnirch budí respekt, ve stáří ji Steinmasslová rozsvítí
Herecký koncert
Kritici, kteří už snímek viděli, nešetří chválou. Vyzdvihují především výkony ústřední dvojice. Mladou Gertu ztvárnila Barbora Váchová, pro kterou jde o životní roli, ve starším věku ji pak střídá fenomenální Milena Steinmasslová. Její výkon je označován za herecký návrat roku. V roli otce exceluje německý herec Johann von Bülow.
Sama autorka předlohy Kateřina Tučková byla z výsledku dojatá: „Po zhlédnutí prvního dílu jsem byla v slzách. Je úlevné vidět Gertin příběh v rukou někoho, kdo s ním nakládal s tak velkým respektem.“
Gerta, Hříšníci i olympiáda v jednom balíčku
Tříměsíční přístup k HBO Max zdarma je pro nové roční členy iDNES Premium. Stávající měsíční členové musejí přejít na roční tarif, s ročním členstvím si musíte další rok prodloužit. Kromě Gerty Schnirch si ale užijete i další aktuální hity.
Na platformě právě vrcholí nabídka oscarových filmů (včetně rekordmana Hříšníci), běží nový seriál ze světa Hry o trůny Rytíř Sedmi království a především zde najdete kompletní servis ze Zimních olympijských her 2026.