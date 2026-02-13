Charismatický Garou se vrací do Prahy. Přednostní nákup vstupenek na The Best Of

Kanadský zpěvák, vlastním jménem Pierre Garand, přiveze do Prahy show v rámci evropského turné The Best Of. Fanoušci se tak mohou těšit na průřez jeho pětadvacetiletou kariérou, které dominuje nezaměnitelný chraplavý hlas a obrovské charisma.
Quasimodo i rocková hvězda
Garou se proslavil na konci 90. let, kdy ho role Quasimoda v muzikálu Notre-Dame de Paris katapultovala mezi světové superhvězdy. Jeho duety se Céline Dion nebo hity jako Gitan a Seul bořily hitparády ve Francii i v zámoří. Ačkoliv je často spojován s Francií, srdcem zůstává hrdým rodákem z Québecu, který svou kariéru začínal hraním po barech.
Právě tato autentičnost a energie „kluka odvedle“ v kombinaci s vizáží svůdníka z něj dělají jedinečný zjev na hudební scéně. V Praze představí nejen osvědčené hity, ale i skladby z nového autorského alba Un Meilleur Lendemain (Lepší zítřek), které je jeho osobní zpovědí o životních dobrodružstvích, samotě i lásce.
O koncert v Kongresovém centru se očekává velký zájem – minulé vystoupení bylo beznadějně vyprodané. Prodej pro veřejnost startuje v pondělí 16. února v 9:00. Vy ale čekat nemusíte.
Jako členové iDNES Premium máte exkluzivní možnost nakupovat vstupenky již od pátku 13. února od 9:00. Máte tak náskok celého víkendu na to, abyste si vybrali ta nejlepší místa v sále a zajistili si setkání s charismatickým zpěvákem s předstihem.