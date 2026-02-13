  • Pátek 13. února 2026 Věnceslav

Charismatický Garou se vrací do Prahy. Přednostní nákup vstupenek na The Best Of

Hlas, který si zamilovaly miliony žen po celém světě, se vrací do Česka. Kanadský šansoniér a bouřlivák Garou vystoupí 2. října 2026 v Kongresovém centru Praha. Zatímco oficiální prodej na tento jediný koncert startuje až v pondělí, členové iDNES Premium si mohou nejlepší místa zajistit v exkluzivním předprodeji už od pátečního rána.

Kanadský zpěvák Garou

Kanadský zpěvák Garou | foto: Ticketportal.cz

Kanadský zpěvák, vlastním jménem Pierre Garand, přiveze do Prahy show v rámci evropského turné The Best Of. Fanoušci se tak mohou těšit na průřez jeho pětadvacetiletou kariérou, které dominuje nezaměnitelný chraplavý hlas a obrovské charisma.

Quasimodo i rocková hvězda

Garou se proslavil na konci 90. let, kdy ho role Quasimoda v muzikálu Notre-Dame de Paris katapultovala mezi světové superhvězdy. Jeho duety se Céline Dion nebo hity jako Gitan a Seul bořily hitparády ve Francii i v zámoří. Ačkoliv je často spojován s Francií, srdcem zůstává hrdým rodákem z Québecu, který svou kariéru začínal hraním po barech.

Právě tato autentičnost a energie „kluka odvedle“ v kombinaci s vizáží svůdníka z něj dělají jedinečný zjev na hudební scéně. V Praze představí nejen osvědčené hity, ale i skladby z nového autorského alba Un Meilleur Lendemain (Lepší zítřek), které je jeho osobní zpovědí o životních dobrodružstvích, samotě i lásce.

O koncert v Kongresovém centru se očekává velký zájem – minulé vystoupení bylo beznadějně vyprodané. Prodej pro veřejnost startuje v pondělí 16. února v 9:00. Vy ale čekat nemusíte.

Jako členové iDNES Premium máte exkluzivní možnost nakupovat vstupenky již od pátku 13. února od 9:00. Máte tak náskok celého víkendu na to, abyste si vybrali ta nejlepší místa v sále a zajistili si setkání s charismatickým zpěvákem s předstihem.

