Historie porna i vibrátorů v Čechách. Na výstavu s exkluzivní 20% slevou

Expozice dokumentuje dekadentní stránku Prahy průřezem celého 20. století doslova od A do Ž.

Je uspořádaná podle abecedy: každému písmenu odpovídá jedno téma. Výsledkem je tak 30 nejožehavějších témat z historie hlavního města, představené jak interaktivní formou, tak dobovými originály a fotografiemi, které mohou návštěvníci prozkoumat v přízemí a dvou suterénech galerie.

První české bordely, pornografie, ale i tajné vibrátory

Pamatujete na „svlékací“ skleničky?

Praha dekadentní v Galerii Tančící dům zavede návštěvníky do veřejných domů první republiky, od 60. let k počátkům striptýzu u nás i do hospod, barů, kabaretů a dalších míst, kde docházelo k nelegální činnosti. Ukáže historii aktů od tvorby Františka Drtikola po pornografické snímky 80. let, erotické pomůcky vyráběné podomácku v Československu, vývoj erotiky v naší kinematografii včetně toho, jak fungovala cenzura v Barrandovských ateliérech.

Samostatnou kapitolou expozice je život sexuálních menšin u nás od Rakouska-Uherska až po sametovou revoluci. Součástí je i expozice dobového dámského spodního prádla z celého 20. století.

Co se ukrývá pod písmenky? Například pod písmenem "A" jsou unikátní dobové fotografie nahých prostitutek v nevěstincích první republiky, které oficiálně zrušil aboliční zákon v roce 1922. Pod písmenem "G" zjistíte, která první dáma se rekrutovala z řad lehkých dívek. "J" představí unikátní kolekci erotických plakátů z Jablonexu z 80. let. Pod písmenem "K" jsou nečekaně ukryté první vibrátory vyráběné v socialistickém Československu: byly maskovány za nejrůznější masážní přístroje a skrývané v diskrétních kufřících. Proto jsou vystavené pod písmenem "K", jako Kufřík s pokladem. Písmeno "N" patří historii nudismu v Čechách, "Q" návštěvníky zavede do života sexuálních menšin v Praze a divokých večírků od Rakousko-Uherska až po sametovou revoluci a písmeno "X" je sondou do zakázané tvrdé pornografie 70. a 80. let a její proměny s příchodem digitálních médií. A na závěr "Ž" poodhalí dekadentní zákoutí městské části Žižkov.

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Co získají členové iDNES Premium?

Celou abecedu neřestí si mohou návštěvníci projít každý den od 9 do 19 hodin. Výstava potrvá do 31. března 2022, vstup je samozřejmě povolen až od 18 let. Pokud jste členové iDNES Premium, na vstupenku získáte exkluzivní 20% slevu.