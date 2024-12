Chcete luxusní fotoknihu k Vánocům? Vyhrajte vouchery do CEWE

Vánoce – čas, kdy se rodina a přátelé sejdou, aby se pod stromkem hádali, kdo snědl poslední vanilkový rohlíček. Ale taky čas na vzpomínky, smích a příběhy, které stojí za to uchovat a znovu je prožívat i po letech. Představte si, jaké potěšení přinese pod stromečkem dárek v podobě pečlivě sestavené knihy plné společných zážitků, úsměvů a příběhů. Nebo jaký pohled měl děda, když mu dítě omylem schovalo brýle do záchodu! Fotokniha není jen kniha – je to poklad. A kdo ví, možná to bude jediné místo, kde si jednou připomenete, jak skvěle vám kdysi rostly vlasy.

Proč právě fotokniha od CEWE?

Fotokniha je moderní verzí tradičního fotoalba, která umožňuje uchovat vzpomínky na důležité životní okamžiky – od rodinných dovolených, přes svatby, až po první krůčky vašich dětí. Díky široké nabídce formátů, vazeb a typů papíru si můžete vytvořit knihu přesně podle svých představ. Například oblíbený formát A4 nabízí dostatek prostoru pro vaše fotografie a je ideální pro rodinné snímky či cestovatelské zážitky.

Jednoduché vytvoření a široké možnosti personalizace

Vytvoření vlastní fotoknihy je s CEWE snadné a intuitivní. Stačí si stáhnout bezplatný program CEWE fotosvět, který je dostupný pro všechny operační systémy, včetně mobilních zařízení. Program nabízí širokou škálu šablon, designových prvků a možností rozvržení, díky nimž můžete knihu přizpůsobit svému stylu. Pro ty, kteří preferují práci online, je k dispozici také online editor přímo na webových stránkách CEWE.

Nechte se inspirovat

Vytváření fotoknih je s CEWE ještě jednodušší díky široké nabídce předpřipravených šablon. Ať už chcete zachytit rodinné oslavy, cestovatelské zážitky nebo vytvořit kroniku roku, šablony vám poskytnou inspiraci a usnadní celý proces tvorby. Stačí si vybrat design, který nejlépe vyhovuje vašemu stylu, a přizpůsobit jej vlastním fotografiím a textům.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium a správně odpovíte na soutěžní otázku, můžete vyhrát jeden z deseti voucherů o hodnotě 1000 Kč, který můžete použít na vytvoření fotoknihy.