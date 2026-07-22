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Vyhrajte lístky na fotbal: Sparta Praha přivítá na domácím hřišti Zlín

Autor:
  11:11
Sparťanský útočník Jan Kuchta v rychlostním souboji s Jossem Didibou ze Zlína

Sparťanský útočník Jan Kuchta v rychlostním souboji s Jossem Didibou ze Zlína | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.
Obranná hlavička sparťanského stopera Patrika Vydry v utkání se Zlínem.
Zlínský brankář Stanislav Dostál křičí na své spoluhráče v utkání se Spartou.
Sparťanský bek Oliver Sonne (vlevo) se snaží dostat pod tlak rozehrávku Zlína.
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Emoce, napětí a plné tribuny. Česká liga přináší zápasy, které si každý správný fanoušek nejlépe vychutná přímo z ochozů stadionu. Nyní máte exkluzivní příležitost podpořit svůj oblíbený tým z těch nejlepších míst a užít si špičkový sportovní zážitek naživo.

AC Sparta Praha se na svém domácím trávníku v epet ARENĚ postaví proti fotbalistům FC Zlín. Zápas slibuje napínavou a atraktivní podívanou, ve které půjde pražanům o potvrzení role favorita a o další cenné body do ligové tabulky. Kdo se nakonec bude po závěrečném hvizdu radovat z vítězství?

Co získají členové iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na ligový zápas AC Sparta – FC Zlín, který se odehraje v pátek 31. července 2026 od 19:00 v epet ARENĚ v Praze.

Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha. Změna programu vyhrazena.

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