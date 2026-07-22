Vyhrajte lístky na fotbal: Sparta Praha přivítá na domácím hřišti Zlín

Emoce, napětí a plné tribuny. Česká liga přináší zápasy, které si každý správný fanoušek nejlépe vychutná přímo z ochozů stadionu. Nyní máte exkluzivní příležitost podpořit svůj oblíbený tým z těch nejlepších míst a užít si špičkový sportovní zážitek naživo.
AC Sparta Praha se na svém domácím trávníku v epet ARENĚ postaví proti fotbalistům FC Zlín. Zápas slibuje napínavou a atraktivní podívanou, ve které půjde pražanům o potvrzení role favorita a o další cenné body do ligové tabulky. Kdo se nakonec bude po závěrečném hvizdu radovat z vítězství?
Co získají členové iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na ligový zápas AC Sparta – FC Zlín, který se odehraje v pátek 31. července 2026 od 19:00 v epet ARENĚ v Praze.
Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha. Změna programu vyhrazena.