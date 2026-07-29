Vyhrajte lístky na fotbal: Sparta Praha přivítá na domácím hřišti Teplice

Emoce, napětí a plné tribuny. Česká liga přináší zápasy, které si každý správný fanoušek nejlépe vychutná přímo z ochozů stadionu. Nyní máte exkluzivní příležitost podpořit svůj oblíbený tým z těch nejlepších míst a užít si špičkový sportovní zážitek naživo.
AC Sparta Praha se na svém domácím trávníku v epet ARENĚ postaví proti fotbalistům FK Teplice. Zápas slibuje napínavou a atraktivní podívanou, ve které půjde pražanům o potvrzení role favorita a o další cenné body do ligové tabulky. Kdo se nakonec bude po závěrečném hvizdu radovat z vítězství?
Co získají členové iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na ligový zápas AC Sparta – FK Teplice, který se odehraje v sobotu 15. srpna od 19:00 v epet ARENĚ v Praze. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Ale pozor, získat vstupenky mohou jen ti, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Sparta. Vstupenky vám zašleme do aplikace a poté je nutné si je v ní do 48 hodin stáhnout, resp. převést. Pokud se tak nestane, vstupenky budou nedostupné a výhra propadá.
Návod, jak si aplikaci stáhnout, naleznete zde.
Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha. Změna programu vyhrazena.