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Vyhrajte lístky na fotbal: Sparta Praha přivítá na domácím hřišti Teplice

Autor:
  12:27
Teplický Pavel Svatek hlavičkuje v zápase se Spartou.

Teplický Pavel Svatek hlavičkuje v zápase se Spartou. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín vede míč v zápase s Teplicemi, brání ho Denis...
Sparťan Joao Grimaldo se tlačí do zakončení proti Teplicím.
Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...
Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...
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Zažijte jedinečnou atmosféru naší nejvyšší fotbalové soutěže na vlastní kůži. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky na atraktivní duel, ve kterém AC Sparta Praha přivítá FK Teplice. Hrajte s námi, otestujte své fotbalové znalosti a buďte u toho!

Emoce, napětí a plné tribuny. Česká liga přináší zápasy, které si každý správný fanoušek nejlépe vychutná přímo z ochozů stadionu. Nyní máte exkluzivní příležitost podpořit svůj oblíbený tým z těch nejlepších míst a užít si špičkový sportovní zážitek naživo.

AC Sparta Praha se na svém domácím trávníku v epet ARENĚ postaví proti fotbalistům FK Teplice. Zápas slibuje napínavou a atraktivní podívanou, ve které půjde pražanům o potvrzení role favorita a o další cenné body do ligové tabulky. Kdo se nakonec bude po závěrečném hvizdu radovat z vítězství?

Co získají členové iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na ligový zápas AC Sparta – FK Teplice, který se odehraje v sobotu 15. srpna od 19:00 v epet ARENĚ v Praze. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Ale pozor, získat vstupenky mohou jen ti, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Sparta. Vstupenky vám zašleme do aplikace a poté je nutné si je v ní do 48 hodin stáhnout, resp. převést. Pokud se tak nestane, vstupenky budou nedostupné a výhra propadá.

Návod, jak si aplikaci stáhnout, naleznete zde.

Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha. Změna programu vyhrazena.

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Vyhrajte lístky na fotbal: Sparta Praha přivítá na domácím hřišti Teplice

Teplický Pavel Svatek hlavičkuje v zápase se Spartou.

Zažijte jedinečnou atmosféru naší nejvyšší fotbalové soutěže na vlastní kůži. Pro předplatitele iDNES Premium jsme...

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