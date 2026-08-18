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Vyhrajte lístky na fotbal: Sparta v třaskavém derby o vládce Prahy přivítá Slavii

Autor:
  12:20
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. Na snímku trenér Slavie...
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)
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Zažijte jedinečnou atmosféru naší nejvyšší fotbalové soutěže na vlastní kůži. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky na nejsledovanější duel sezony, ve kterém AC Sparta Praha přivítá SK Slavia Praha. Hrajte s námi, otestujte své fotbalové znalosti a buďte u toho!

Emoce, napětí a do posledního místa vyprodané tribuny. Česká liga nepřináší větší šlágr, než je souboj dvou pražských „S“. Zápas, který rozděluje fotbalovou republiku na dva tábory, si každý správný fanoušek nejlépe vychutná přímo z ochozů stadionu. Nyní máte exkluzivní příležitost podpořit svůj oblíbený tým z těch nejlepších míst a užít si špičkový sportovní zážitek naživo.

AC Sparta Praha se na svém domácím stadionu na Letné postaví proti odvěkému rivalovi z Edenu. Už 318. derby přichází letos nezvykle brzy, hned v 6. kole, a zastihne oba týmy krátce po rozhodnutí o jejich evropské cestě. Slavia má jako mistr jistou ligovou fázi Ligy mistrů, Sparta po vyřazení od francouzského Lyonu zamíří do Evropské ligy. Evropské zápasy startují až v září, takže do nedělního šlágru půjdou oba celky naplno.

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Do derby přitom vstupují z odlišných pozic. Slavia zatím potvrzuje roli favorita — po výhrách nad Slováckem a vysokém vítězství 4:0 na hřišti Baníku ztratila první body až remízou v Liberci. Sparta naopak hledá formu déle: rozpačitý start s porážkami v Brně a Mladé Boleslavi zlomila až přesvědčivou výhrou nad Teplicemi. Právě derby může být tím zápasem, který ukáže, jestli šlo o obrat, nebo o výjimku.

Co získají členové iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na ligový zápas AC Sparta Praha – SK Slavia Praha, který se odehraje v neděli 30. srpna v epet ARENĚ v Praze na Letné. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Ale pozor, získat vstupenky mohou jen ti, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Sparta. Vstupenky vám zašleme do aplikace a poté je nutné si je v ní do 48 hodin stáhnout, resp. převést. Pokud se tak nestane, vstupenky budou nedostupné a výhra propadá.

Návod, jak si aplikaci stáhnout, naleznete zde.

Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha. Změna programu vyhrazena.

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