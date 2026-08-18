Vyhrajte lístky na fotbal: Sparta v třaskavém derby o vládce Prahy přivítá Slavii

Emoce, napětí a do posledního místa vyprodané tribuny. Česká liga nepřináší větší šlágr, než je souboj dvou pražských „S“. Zápas, který rozděluje fotbalovou republiku na dva tábory, si každý správný fanoušek nejlépe vychutná přímo z ochozů stadionu. Nyní máte exkluzivní příležitost podpořit svůj oblíbený tým z těch nejlepších míst a užít si špičkový sportovní zážitek naživo.
AC Sparta Praha se na svém domácím stadionu na Letné postaví proti odvěkému rivalovi z Edenu. Už 318. derby přichází letos nezvykle brzy, hned v 6. kole, a zastihne oba týmy krátce po rozhodnutí o jejich evropské cestě. Slavia má jako mistr jistou ligovou fázi Ligy mistrů, Sparta po vyřazení od francouzského Lyonu zamíří do Evropské ligy. Evropské zápasy startují až v září, takže do nedělního šlágru půjdou oba celky naplno.
Do derby přitom vstupují z odlišných pozic. Slavia zatím potvrzuje roli favorita — po výhrách nad Slováckem a vysokém vítězství 4:0 na hřišti Baníku ztratila první body až remízou v Liberci. Sparta naopak hledá formu déle: rozpačitý start s porážkami v Brně a Mladé Boleslavi zlomila až přesvědčivou výhrou nad Teplicemi. Právě derby může být tím zápasem, který ukáže, jestli šlo o obrat, nebo o výjimku.
Co získají členové iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na ligový zápas AC Sparta Praha – SK Slavia Praha, který se odehraje v neděli 30. srpna v epet ARENĚ v Praze na Letné. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Ale pozor, získat vstupenky mohou jen ti, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Sparta. Vstupenky vám zašleme do aplikace a poté je nutné si je v ní do 48 hodin stáhnout, resp. převést. Pokud se tak nestane, vstupenky budou nedostupné a výhra propadá.
Návod, jak si aplikaci stáhnout, naleznete zde.
Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha. Změna programu vyhrazena.