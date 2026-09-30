Odplata za historický šok. Vyhrajte vstupenky na fotbalovou Spartu s Pardubicemi

Nedělní duel na pražské Letné slibuje nadmíru zajímavou podívanou. Na Letnou totiž dorazí tým, který loni připravil sparťanským fanouškům jeden z největších šoků sezony. Oba soupeři se navíc před reprezentační přestávkou dostali do vynikající formy, což dává tušit ofenzivní a sebevědomý fotbal z obou stran.
Odplata za historickou senzaci
Pardubice se na letenský stadion vracejí poprvé od konce listopadu 2025. Tehdy hosté přijeli na sparťanské výroční utkání a k překvapení všech si odvezli divokou výhru 4:2, která znamenala vůbec první ligové vítězství Východočechů nad Spartou v historii a zároveň uťala jejich sérii třiadvaceti venkovních zápasů bez tříbodového zisku.
Mimořádný osobní příběh v tomto duelu napsal pardubický Vojtěch Patrák. Právě tento odchovanec sparťanské akademie, který v rudém dresu dříve okusil i slavnou Evropskou ligu proti AC Milán, tehdy vstřelil úvodní gól utkání. Nyní budou chtít Východočeši dokázat, že tehdejší úspěch nebyl jen neopakovatelnou náhodou proti historickým statistikám.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na fotbalový zápas AC Sparta Praha – FK Pardubice. Utkání se odehraje 11. října na stadionu epet ARENA na pražské Letné. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Ale pozor, získat vstupenky mohou jen ti, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Sparta. Vstupenky vám zašleme do aplikace a poté je nutné si je v ní do 48 hodin stáhnout, resp. převést. Pokud se tak nestane, vstupenky budou nedostupné a výhra propadá.
Návod, jak si aplikaci stáhnout, naleznete zde.
Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha. Změna programu vyhrazena.