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Odplata za historický šok. Vyhrajte vstupenky na fotbalovou Spartu s Pardubicemi

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  12:14
Lukáš Haraslín (Sparta Praha) proměňuje v 95. minutě penaltu proti Pardubicím.

Lukáš Haraslín (Sparta Praha) proměňuje v 95. minutě penaltu proti Pardubicím. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Slovní roztržka mezi hostujícím brankářem Lukou Kharatishvilim a Janem Kuchtou...
Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.
Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.
Hráči Pardubic oslavují výhru 4:2 nad Spartou.
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Fotbalovou Spartu čeká 11. října domácí ligový duel proti Pardubicím. Těm má pražský celek co vracet, protože Východočeši se na Letnou vracejí poprvé od svého senzačního vítězství 4:2 z konce minulého roku. Tehdy se postarali o jednu z největších senzací celé sezony a zároveň o své historicky první ligové vítězství nad Spartou. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky na tento zápas.

Nedělní duel na pražské Letné slibuje nadmíru zajímavou podívanou. Na Letnou totiž dorazí tým, který loni připravil sparťanským fanouškům jeden z největších šoků sezony. Oba soupeři se navíc před reprezentační přestávkou dostali do vynikající formy, což dává tušit ofenzivní a sebevědomý fotbal z obou stran.

Odplata za historickou senzaci

Pardubice se na letenský stadion vracejí poprvé od konce listopadu 2025. Tehdy hosté přijeli na sparťanské výroční utkání a k překvapení všech si odvezli divokou výhru 4:2, která znamenala vůbec první ligové vítězství Východočechů nad Spartou v historii a zároveň uťala jejich sérii třiadvaceti venkovních zápasů bez tříbodového zisku.

Mimořádný osobní příběh v tomto duelu napsal pardubický Vojtěch Patrák. Právě tento odchovanec sparťanské akademie, který v rudém dresu dříve okusil i slavnou Evropskou ligu proti AC Milán, tehdy vstřelil úvodní gól utkání. Nyní budou chtít Východočeši dokázat, že tehdejší úspěch nebyl jen neopakovatelnou náhodou proti historickým statistikám.

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na fotbalový zápas AC Sparta Praha – FK Pardubice. Utkání se odehraje 11. října na stadionu epet ARENA na pražské Letné. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Ale pozor, získat vstupenky mohou jen ti, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Sparta. Vstupenky vám zašleme do aplikace a poté je nutné si je v ní do 48 hodin stáhnout, resp. převést. Pokud se tak nestane, vstupenky budou nedostupné a výhra propadá.

Návod, jak si aplikaci stáhnout, naleznete zde.

Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha. Změna programu vyhrazena.

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Odplata za historický šok. Vyhrajte vstupenky na fotbalovou Spartu s Pardubicemi

Lukáš Haraslín (Sparta Praha) proměňuje v 95. minutě penaltu proti Pardubicím.

Fotbalovou Spartu čeká 11. října domácí ligový duel proti Pardubicím. Těm má pražský celek co vracet, protože...

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