Překvapení podzimu míří na Letnou. Vyhrajte vstupenky na Spartu s Libercem

Liberec vstoupil do sezony pod novým trenérem Branislavem Fodrekem a změna na lavičce zatím přinesla velmi dobré výsledky. Před reprezentační přestávkou byl Slovan s 26 body ze třinácti zápasů dokonce druhý v tabulce a za sebou nechával i Spartu. Severočeši tak na Letnou přijedou jako soupeř, který v první části sezony dokázal držet krok s českou špičkou.
Na poslední výhru na Letné čekají od roku 2022
Vzájemné zápasy poslední doby však hovoří spíše ve prospěch Pražanů. Sparta v minulé sezoně Liberec ani jednou nepustila k vítězství – dvakrát vyhrála 2:0 a domácí prosincový duel skončil remízou 2:2. Slovan naposledy slavil ligové vítězství na Letné 31. července 2022, kdy zvítězil 2:1. Od té doby na sparťanském stadionu dvakrát prohrál a jednou remizoval.
Právě poslední liberecká výhra v Praze měla velmi rychlý začátek. Hosté se tehdy ujali vedení už po 65 sekundách a během úvodních dvaceti minut odskočili na 2:0. Sparta ve druhém poločase pouze snížila a Slovan si odvezl všechny tři body.
Zvláštní příchuť bude mít utkání pro libereckého brankáře Tomáše Koubka. Současná jednička Slovanu přišla do Sparty už v roce 2015, první sezonu ale paradoxně strávila na hostování právě v Liberci. Po návratu se Koubek stal sparťanskou jedničkou a v ročníku 2016/17 odchytal všechny zápasy Evropské ligy, v níž Letenští vyhráli základní skupinu před Southamptonem a Interem Milán. Následně zamířil do francouzského Rennes.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na fotbalový zápas AC Sparta Praha – FC Slovan Liberec. Utkání 15. kola Chance Ligy se odehraje v neděli 22. listopadu od 18:00 na stadionu epet ARENA na pražské Letné.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub AC Sparta Praha.