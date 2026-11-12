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Překvapení podzimu míří na Letnou. Vyhrajte vstupenky na Spartu s Libercem

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  17:22
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Gól Lukáše Letenaye z Liberce v 79. minutě utkání proti Spartě.

Gól Lukáše Letenaye z Liberce v 79. minutě utkání proti Spartě. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jan Kuchta a Sivert Mannsverk po vyrovnávacím gólu na 2:2 v 85. minutě utkání...
Lukáš Letenay se raduje se spoluhráči z Liberce po gólu na 2:1 v 79. minutě...
Souboj mezi Johnem Mercadem (Sparta) a Agem N’Guessanem z Liberce.
Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.
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Fotbalovou Spartu čeká v neděli 22. listopadu atraktivní domácí souboj se Slovanem Liberec. Severočeši patří k největším překvapením dosavadního ročníku a před listopadovou reprezentační pauzou se drželi mezi úplnou ligovou špičkou. Na Letné ale čekají na vítězství už více než čtyři roky. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky.

Liberec vstoupil do sezony pod novým trenérem Branislavem Fodrekem a změna na lavičce zatím přinesla velmi dobré výsledky. Před reprezentační přestávkou byl Slovan s 26 body ze třinácti zápasů dokonce druhý v tabulce a za sebou nechával i Spartu. Severočeši tak na Letnou přijedou jako soupeř, který v první části sezony dokázal držet krok s českou špičkou.

Na poslední výhru na Letné čekají od roku 2022

Vzájemné zápasy poslední doby však hovoří spíše ve prospěch Pražanů. Sparta v minulé sezoně Liberec ani jednou nepustila k vítězství – dvakrát vyhrála 2:0 a domácí prosincový duel skončil remízou 2:2. Slovan naposledy slavil ligové vítězství na Letné 31. července 2022, kdy zvítězil 2:1. Od té doby na sparťanském stadionu dvakrát prohrál a jednou remizoval.

Souboj mezi Johnem Mercadem (Sparta) a Agem N’Guessanem z Liberce.

Právě poslední liberecká výhra v Praze měla velmi rychlý začátek. Hosté se tehdy ujali vedení už po 65 sekundách a během úvodních dvaceti minut odskočili na 2:0. Sparta ve druhém poločase pouze snížila a Slovan si odvezl všechny tři body.

Zvláštní příchuť bude mít utkání pro libereckého brankáře Tomáše Koubka. Současná jednička Slovanu přišla do Sparty už v roce 2015, první sezonu ale paradoxně strávila na hostování právě v Liberci. Po návratu se Koubek stal sparťanskou jedničkou a v ročníku 2016/17 odchytal všechny zápasy Evropské ligy, v níž Letenští vyhráli základní skupinu před Southamptonem a Interem Milán. Následně zamířil do francouzského Rennes.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na fotbalový zápas AC Sparta Praha – FC Slovan Liberec. Utkání 15. kola Chance Ligy se odehraje v neděli 22. listopadu od 18:00 na stadionu epet ARENA na pražské Letné.

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub AC Sparta Praha.

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