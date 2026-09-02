Vyhrajte lístky na Spartu: Zastaví Letenští pohárově rozjetý Jablonec?

Sobotní podvečer na Letné nabídne střet dvou týmů ve zcela odlišném rozpoložení. Domácí Sparta potřebuje po divokém startu sezony nutně stabilizovat své výkony a odčinit především nedávný domácí debakl v třaskavém derby se Slavií. Proti ní se však postaví soupeř povzbuzený mimořádným úspěchem na evropské scéně. Nedávno korunovali senzačním postupem do ligové fáze Konferenční ligy, když před vyprodanou domácí kulisou v penaltové loterii vyřadili slavný skotský klub Rangers FC.
Zatímco se Jablonec už může těšit na evropské bitvy s atraktivními soupeři typu anglického Brightonu či německého Freiburgu, na domácí scéně platí za tento úspěch obrovskou fyzickou daň. Vzhledem k letní kvalifikaci a nutným odkladům musí Severočeši vměstnat čtyři ligové duely do pouhých jedenácti dnů. Na trávník epet ARENY tak vyběhnou jen tři dny po dohrávce s Baníkem Ostrava, a právě náročný zápasový rytmus může hrát v sobotním duelu významnou roli. Na druhou stranu, i Letenské bezprostředně po tomto víkendovém duelu čeká balení kufrů – vyráží totiž do Arménie, kde o čtyři dny později nastoupí k utkání Evropské ligy proti celku Ararat-Armenia.
Co získají členové iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na ligový zápas AC Sparta Praha – FK Jablonec, který se odehraje v sobotu 12. září v epet ARENĚ v Praze na Letné. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Ale pozor, získat vstupenky mohou jen ti, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Sparta. Vstupenky vám zašleme do aplikace a poté je nutné si je v ní do 48 hodin stáhnout, resp. převést. Pokud se tak nestane, vstupenky budou nedostupné a výhra propadá.
Návod, jak si aplikaci stáhnout, naleznete zde.
Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha. Změna programu vyhrazena.