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Vyhrajte lístky na Spartu: Zastaví Letenští pohárově rozjetý Jablonec?

Autor:
  13:49
Sparťan Jan Kuchta se raduje z gólu v Jablonci.

Sparťan Jan Kuchta se raduje z gólu v Jablonci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Sparťan Jan Kuchta hlavičkuje na bránu v Jablonci, stoper Tekijaški mu střelu...
Brian Priske udílí pokyny svým svěřencům ze Sparty.
Jablonecký trenér Luboš Kozel během utkání se Spartou.
Sparťanský útočník Jan Kuchta slaví svou trefu v utkání s Jabloncem.
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Zažijte jedinečnou atmosféru naší nejvyšší fotbalové soutěže na vlastní kůži. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky na atraktivní duel 8. kola Chance Ligy, ve kterém AC Sparta Praha přivítá na domácí půdě FK Jablonec. Hrajte s námi, otestujte své fotbalové znalosti a buďte u toho.

Sobotní podvečer na Letné nabídne střet dvou týmů ve zcela odlišném rozpoložení. Domácí Sparta potřebuje po divokém startu sezony nutně stabilizovat své výkony a odčinit především nedávný domácí debakl v třaskavém derby se Slavií. Proti ní se však postaví soupeř povzbuzený mimořádným úspěchem na evropské scéně. Nedávno korunovali senzačním postupem do ligové fáze Konferenční ligy, když před vyprodanou domácí kulisou v penaltové loterii vyřadili slavný skotský klub Rangers FC.

Pavel Kadeřábek ze Sparty brání v přístupu k míči jabloneckému Danielu Součkovi.

Zatímco se Jablonec už může těšit na evropské bitvy s atraktivními soupeři typu anglického Brightonu či německého Freiburgu, na domácí scéně platí za tento úspěch obrovskou fyzickou daň. Vzhledem k letní kvalifikaci a nutným odkladům musí Severočeši vměstnat čtyři ligové duely do pouhých jedenácti dnů. Na trávník epet ARENY tak vyběhnou jen tři dny po dohrávce s Baníkem Ostrava, a právě náročný zápasový rytmus může hrát v sobotním duelu významnou roli. Na druhou stranu, i Letenské bezprostředně po tomto víkendovém duelu čeká balení kufrů – vyráží totiž do Arménie, kde o čtyři dny později nastoupí k utkání Evropské ligy proti celku Ararat-Armenia.

Co získají členové iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na ligový zápas AC Sparta Praha – FK Jablonec, který se odehraje v sobotu 12. září v epet ARENĚ v Praze na Letné. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Ale pozor, získat vstupenky mohou jen ti, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Sparta. Vstupenky vám zašleme do aplikace a poté je nutné si je v ní do 48 hodin stáhnout, resp. převést. Pokud se tak nestane, vstupenky budou nedostupné a výhra propadá.

Návod, jak si aplikaci stáhnout, naleznete zde.

Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha. Změna programu vyhrazena.

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