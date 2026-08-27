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Vyhrajte lístky na fotbal: Slavia v Edenu přivítá nebezpečného nováčka z Brna

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  16:15
Momentka ze zápasu mezi brněnskou Zbrojovkou a pražskou Slávií.

Momentka ze zápasu mezi brněnskou Zbrojovkou a pražskou Slávií. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

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Zažijte jedinečnou atmosféru naší nejvyšší fotbalové soutěže na vlastní kůži. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky na atraktivní duel, ve kterém SK Slavia Praha přivítá FC Zbrojovka Brno. Hrajte s námi, otestujte své fotbalové znalosti a buďte u toho!

Emoce, napětí a plné tribuny. Česká liga přináší zápasy, které si každý správný fanoušek nejlépe vychutná přímo z ochozů stadionu. Nyní máte exkluzivní příležitost podpořit svůj oblíbený tým z těch nejlepších míst a užít si špičkový sportovní zážitek naživo.

SK Slavia Praha se na svém domácím stadionu ve Fortuna Areně postaví proti nováčkovi FC Zbrojovka Brno. Zápas ovšem nabídne mnohem víc než jen tradiční souboj favorita s týmem, který se do nejvyšší soutěže vrátil po třech letech. Brňané hned v úvodu sezony ukázali, že nepřišli hrát jen o záchranu – doma senzačně porazili Spartu 3:1 a cenný bod si odvezli i z Plzně.

Zápas pátého kola Fortuna ligy mezi brněnskou Zbrojovkou a pražskou Slavií.

Zápas bude mít navíc velký emotivní náboj díky návratu dvou výrazných bývalých slávistů, Jaromíra Zmrhala a Petra Ševčíka. Právě Ševčík přitom při posledním vzájemném utkání v únoru 2023 oblékal ještě sešívaný dres. Zbrojovka čeká na vítězství nad Slavií od roku 2015. Podaří se sebevědomému nováčkovi zaskočit i druhé pražské „S“, nebo sešívaní prodlouží svou dlouhou sérii neporazitelnosti?

Co získají členové iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na ligový zápas SK Slavia Praha – FC Zbrojovka Brno, který se odehraje v sobotu 5. září ve Fortuna Areně v Praze. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval klub SK Slavia Praha. Změna programu vyhrazena.

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