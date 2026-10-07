Černá můra Slavie se vrací do Edenu. Vyhrajte vstupenky na zápas proti Hradci Králové

Sobotní duel jedenáctého kola Chance Ligy slibuje ve vršovické Fortuna Areně velkolepou podívanou. Na hřiště úřadujícího mistra soutěže dorazí soupeř, se kterým má Slavia od loňska obrovské nevyřízené účty.
Hradec Králové se v minulé sezoně stal jediným týmem, který Slavia ani jednou nedokázala porazit. První jarní porážka s Východočechy navíc tehdy ukončila úctyhodnou sérii Pražanů čítající devětadvacet ligových zápasů bez jediné prohry. Že role zabijáků favoritů hostům stále sedí, potvrdili i na začátku letošního září, kdy si na domácí půdě vyšlápli po výhře 2:1 na letenskou Spartu.
Mimořádně pikantní náboj dodá samotnému utkání jeden velký osobní příběh. V dresu soupeře se do Edenu vrátí dlouholetý oblíbenec slávistických tribun Mick van Buren. Nizozemský útočník strávil ve vršovickém klubu osm let a posbíral s ním devět cenných trofejí včetně čtyř mistrovských titulů. Bývalým spoluhráčům navíc stihl citelně zatopit už loni na jaře, kdy se gólově podílel právě na zmíněném ukončení slávistické neporazitelnosti. Svůj tehdejší zásah však z respektu ke klubu, kde prožil nejlepší fotbalová léta, tehdy vůbec neslavil.
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Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na fotbalový zápas SK Slavia Praha – FC Hradec Králové. Utkání jedenáctého kola Chance Ligy se odehraje v sobotu 17. října od 15:00 na stadionu Fortuna Arena v pražském Edenu.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval klub SK Slavia Praha. Změna programu vyhrazena.