Pohárový šok po 19 letech ožívá. Vyhrajte vstupenky na Slavii s Artisem Brno

Souboj úřadujícího mistra s ligovým nováčkem bude zároveň vůbec prvním vzájemným utkáním těchto klubů v nejvyšší soutěži. Brněnský celek vznikl už v roce 1924, dlouhá desetiletí ale působil v nižších patrech českého fotbalu. Do druhé ligy se probojoval v roce 2019, od sezony 2025/26 vystupuje pod novým názvem SK Artis Brno a letos se poprvé v historii dostal až mezi elitu.
Senzace, na kterou v Líšni nezapomněli
Se Slavií se však klub střetl už dávno před svým prvoligovým debutem. V říjnu 2007 přijeli sešívaní do Líšně ke třetímu kolu tehdejšího Poháru ČMFS jako účastník Ligy mistrů a jasný favorit. Domácí ale před 2 200 diváky předvedli jednu z největších senzací své historie a zvítězili 4:3.
Líšeň tehdy vedla už 4:1, Slavia se však v závěru dokázala přiblížit na jediný gól. Vyrovnání už ale nepřišlo a favorizovaný pražský celek z poháru senzačně vypadl. Po devatenácti letech se teď oba kluby potkají znovu, tentokrát vůbec poprvé o ligové body.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na fotbalový zápas SK Slavia Praha – SK Artis Brno. Utkání 14. kola Chance Ligy se odehraje v neděli 8. listopadu od 15:00 ve Fortuna Areně v pražském Edenu.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je SK Slavia Praha.