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Pohárový šok po 19 letech ožívá. Vyhrajte vstupenky na Slavii s Artisem Brno

Autor:
  13:05
Fotbalisté brněnského Artisu se radují z gólu Alberta Labíka.

Fotbalisté brněnského Artisu se radují z gólu Alberta Labíka. | foto: ČTK

Fotbalisté brněnského Artisu se radují z gólu, který vstřelil Alexis Alegue.
Obránce Karel Pojezný z brněnského Artisu (vlevo) a pardubický Emmanuel Godwin
Záložník Adam Carlen z brněnského Artisu (vlevo) v souboji s Danielem Smékalem...
Brněnský křídelník Papalelé z Artisu hlavičkuje před pardubickým Tomášem...
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Fotbalovou Slavii čeká v neděli 8. listopadu netradiční domácí souboj. Od 15:00 přivítá ve Fortuna Areně nováčka z Brna, který letos prožívá vůbec první sezonu mezi českou elitou. Artis však se sešívanými pojí jedna mimořádná historická vzpomínka. Ještě pod názvem SK Líšeň totiž před devatenácti lety Slavii senzačně vyřadil z domácího poháru. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky.

Souboj úřadujícího mistra s ligovým nováčkem bude zároveň vůbec prvním vzájemným utkáním těchto klubů v nejvyšší soutěži. Brněnský celek vznikl už v roce 1924, dlouhá desetiletí ale působil v nižších patrech českého fotbalu. Do druhé ligy se probojoval v roce 2019, od sezony 2025/26 vystupuje pod novým názvem SK Artis Brno a letos se poprvé v historii dostal až mezi elitu.

Senzace, na kterou v Líšni nezapomněli

Se Slavií se však klub střetl už dávno před svým prvoligovým debutem. V říjnu 2007 přijeli sešívaní do Líšně ke třetímu kolu tehdejšího Poháru ČMFS jako účastník Ligy mistrů a jasný favorit. Domácí ale před 2 200 diváky předvedli jednu z největších senzací své historie a zvítězili 4:3.

Líšeň tehdy vedla už 4:1, Slavia se však v závěru dokázala přiblížit na jediný gól. Vyrovnání už ale nepřišlo a favorizovaný pražský celek z poháru senzačně vypadl. Po devatenácti letech se teď oba kluby potkají znovu, tentokrát vůbec poprvé o ligové body.

Brněnský křídelník Papalelé z Artisu hlavičkuje před pardubickým Tomášem Jelínkem.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na fotbalový zápas SK Slavia Praha – SK Artis Brno. Utkání 14. kola Chance Ligy se odehraje v neděli 8. listopadu od 15:00 ve Fortuna Areně v pražském Edenu.

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je SK Slavia Praha.

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