Kapela Five Finger Death Punch míří do O2 areny. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem! Sledovat interpreta Five Finger Death Punch Sledovat Hudební koncerty Sledovat Rock

Kapela Five Finger Death Punch se po loňském úspěšném vystoupení na festivalu Prague Rocks vrací zpět do Prahy. Těšit se můžete na energický koncert plný tvrdých riffů a emotivních balad, který se uskuteční 11. 6. v pražské O2 areně.

Five Finger Death Punch opět předvedou svou výjimečnou kvalitu a neuvěřitelnou energii, kterou dokážou vtisknout do každého záznamu i živého vystoupení. Nechte se unést kytarovými sóly Zoltána Báthoryho a silným vokálem Ivana Moodyho a užijte si nezapomenutelný hudební zážitek.

Skupina Five Finger Death Punch má na svém kontě 28 hitů v Top 10 a 14 singlů na prvním místě. Stali se jedním z nejznámějších hudebních jmen a často hrají na všech významných festivalech a vyprodávají arény po celém světě. Od roku 2007, kdy vyšlo jejich debutové album The Way of the Fist, vydala kapela osm alb, z nichž sedm získalo zlatý nebo platinový certifikát RIAA, a také dvě alba Greatest Hits, která se umístila na předních příčkách hitparád.

Vstupenky na koncert do O2 areny se začnou pro veřejnost prodávat od pátku 3. března od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte jedinečnou možnost zakoupit si vstupenky na ta nejlepší místa již od středy 1. března od 9 hodin.