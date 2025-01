10 nejlepších filmů, které možná neznáte. Sledujte na Maxu s iDNES Premium

1 Tři billboardy kousek za Ebbingem

Co uděláte, když spravedlnost selže? Hlavní hrdinka Mildred Hayes (Frances McDormand) se rozhodne vzít věci do vlastních rukou a pronajme si tři billboardy, na kterých veřejně obviní místní policii z nečinnosti. Martin McDonagh (V Bruggách) servíruje černohumorné drama, které je zároveň syrové i překvapivě lidské. Frances McDormand za svůj výkon vyhrála Oscara, a vy si při sledování možná řeknete, že byste udělali úplně to samé, kdybyste byli na jejím místě.

2 Dokonalý trik

Christopher Nolan vás vezme do temného světa kouzelníků, kteří jsou ochotni pro slávu udělat doslova cokoliv. Hugh Jackman a Christian Bale ztvárňují soupeřící iluzionisty, jejichž rivalita přerůstá ve zničující posedlost. Nolan mistrně zamotává příběh, takže až do poslední chvíle nebudete tušit, co je pravda a co trik. A když to všechno skončí, budete si chtít film pustit znovu, abyste objevili všechny skryté detaily. Je to asi jeden z nejvíce přehlížených filmů Christophera Nolana, a přitom možná ten vůbec nejlepší.

3 Anatomie pádu

Když je manžel spisovatelky Sandry nalezen mrtvý, začne soudní proces, který rozpitvává nejen okolnosti jeho smrti, ale i samotné základy jejich vztahu. Tento francouzský thriller režisérky Justine Triet není jen klasickým soudním dramatem – je to psychologická studie toho, jak moc (nebo málo) toho o lidech kolem sebe skutečně víme. Film získat v roce 2024 pět nominací na Oscara v hlavních kategoriích, nakonec sošku získal alespoň za scénář.

4 Zvuk metalu

Co se stane, když muzikant ztratí to nejcennější – svůj sluch? Riz Ahmed podává fenomenální výkon jako Ruben, bubeník, který se musí vyrovnat s postupnou ztrátou sluchu. Zvuk metalu je film, který vás přiměje ocenit ticho a zamyslet se nad tím, co opravdu dělá náš život plným. A pokud jste fanoušky kvalitního zvukového designu, tohle je film, který vás dostane.

5 Až na krev

Paul Thomas Anderson a Daniel Day-Lewis přinášejí epické drama o ropné horečce na počátku 20. století. Day-Lewis zde hraje bezohledného ropného magnáta, který je ztělesněním amerického kapitalismu. Film je temný, intenzivní a naprosto strhující. A pokud si myslíte, že dvě a půl hodiny o ropě nemohou být zajímavé, počkejte, až uslyšíte slavnou větu: „I drink your milkshake!“

6 Trio z Belleville

Francouzská animace, která je tak jedinečná, že ji nelze přirovnat k ničemu jinému. Trio z Belleville sleduje příběh osamělé babičky, která se vydává zachránit svého vnuka, cyklistu uneseného během Tour de France. Film je vizuálně ohromující, plný absurdního humoru a skvělé hudby. Je to něco, co musíte zažít, abyste pochopili, proč je to tak výjimečné.

7 Hovoří ženy

Sarah Polley režíruje tento strhující příběh o ženách z odlehlé náboženské komunity, které se musí rozhodnout, jak reagovat na roky utajovaného násilí. Hovoří ženy je konverzační drama, které vás ale přiková k obrazovce svou intenzitou a otázkami, které klade. Je to film, který ukazuje sílu solidarity a odvahy, i když se odehrává téměř celý v jedné místnosti. Navíc takhle dobrých hollywoodských hereček pohromadě, to se jen tak nevidí.

8 Láska napříč věkem

Režisér Todd Haynes přináší provokativní drama inspirované skutečným skandálem. Julianne Moore ztvárňuje ženu, která před lety šokovala společnost vztahem s mladistvým chlapcem. Nyní, o dvě dekády později, jejich soužití naruší herečka (Natalie Portman), jež se připravuje na roli v biografickém filmu o jejich životě. Setkání odhaluje staré rány a nutí postavy čelit minulosti, kterou se snažily zapomenout. Jde o herecký koncert všech zúčastněných, který ve světě trochu neprávem zapadl, protože šel rovnou na streamovací služby.

9 Zločin a Emily

Emily (Aubrey Plaza) je mladá žena zatížená studentskými dluhy a s trestním záznamem, což jí znemožňuje najít stabilní zaměstnání. V zoufalství se zaplete do podvodů s kreditními kartami, což ji vtáhne do nebezpečného světa losangeleského podsvětí. Zločin a Emily nabízí napínavý pohled na to, kam až může člověka dovést finanční tíseň a omezené možnosti. Aubrey Plaza, kterou obvykle znáte zejména z komediálních rolí, zde předvádí jeden z nejlepších výkonů své kariéry.

10 Maják

Pokud máte chuť na film, který vás vtáhne do hlubin šílenství stejně jako jeho protagonisty, Maják“ je tou správnou volbou. Režisér Robert Eggers (teď můžete v kinech vidět také jeho Nosferatu) nás zavádí na odlehlý ostrov koncem 19. století, kde se setkávají dva strážci majáku: zkušený Thomas Wake (Willem Dafoe) a nováček Ephraim Winslow (Robert Pattinson). Jejich soužití se rychle mění v klaustrofobní noční můru plnou halucinací a paranoie. Černobílá kamera a téměř čtvercový formát obrazu dodávají filmu retro atmosféru, kterou si instantně zamilují milovníci klasických hororů. A navíc jde i o herecký koncert Pattisona a Dafeoa.

Co dělat, abych získal Max na 3 měsíce? Pokud jste nový roční člen iDNES Premium , stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte z měsíčního tarifu přejít na roční, případně si roční členství prodloužit . Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství.

, stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte . Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství. Kód si zkopírujte a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“

a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“ Zde vložte svůj kód

Vyberte balíček Standard a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně)

a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně) Založte si účet a dejte Vytvořit

Vyberte platební metodu. Po uplynutí 3 měsíců zdarma se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit.

se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit. Pokud již máte předplatné služby Max, kód nepůjde uplatnit, dokud vaše stávající předplatné neskončí nebo nebude zrušeno v souladu s jeho podmínkami.

Při uplatnění voucheru souhlasíte s podmínkami, které najdete v kompletní podobě zde. Kód se musí uplatnit do 28. února 2025.

Nabídka platí do vyčerpání kódu. Nabídka platí pouze na území České republiky. Službu poskytuje HBO Europe s.r.o.