S humorem proti stereotypům doby. Román Fazóna v audioknize zdarma

Samiho tlačí čas. Táhne mu na čtyřicet, rád by se usadil a stal se otcem, jenže najít budoucí matku svých dětí se mu jaksi stále nedaří. Urputnost, s níž se do navazování známostí hrne, mu navíc nečekaně zavaří, když se dostane do křížku s motorkářským gangem.

Ani hrdinovi blízcí a známí nemají na růžích ustláno. Matka se vyrovnává se ztrátou partnera a sestra je pichlavá jako sršeň, když přijdou na přetřes děti, protože pořád ne a ne počít. Uhoněný kamarád Pesonen zase věnuje veškerou energii péči o stárnoucí rodiče a osamělý Markus se snaží vybalancovat výchovu tří dcer s vlastním smutkem.

Náhoda všechny svede k lifestylovému blogu, jenž v růžových barvách líčí život mladé Sini. Jenže zdání klame. Co všechno skrývá fazóna, kterou blogerka předvádí světu?

Bestseller finského novináře a spisovatele Miiky Nousiainena přichází s podvratným náhledem na stereotypy, s nimiž se potýkají generace X, Y i Z. Svěží vztahová tragikomedie se dočkala také úspěšné divadelní adaptace.

Audioknihu interpretují Alena Hladká, Libuše Švormová, Matouš Ruml, Radúz Mácha a Robert Mikluš.