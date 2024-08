Giganti taneční scény Faithless v Praze. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Faithless Sledovat Pop Sledovat Show

I když Faithless znamená v překladu „bez víry“, tak tahle parta rozhodně bez víry není. Po úmrtí frontmana Maxiho Jazze museli Faithless zvážit, jestli je možné bez něj pokračovat. Věřili a věří, že to je nejen možné, ale dokonce nezbytné. Vlna fanouškovské podpory, která se zvedla, byla dechberoucí a všechny přesvědčila, že pokračování v tom, co s Maxim započali, je to, co fanoušci chtějí. A taky je to perfektní možnost, jak uctít Maxiho odkaz.

Proto se chystá nové album a velkolepé turné s názvem Champion Sound. Po osmi letech se letos Faithless poprvé vydali znovu na pódia a zjistili, že jim to pořád skvěle jde. I bez Maxiho a hlavně pro Maxiho. Nejnovější singl s příznačným názvem Find a way je pocta klasické elektronice. Přestože přesné datum vydání alba kapela ještě neoznámila, před pražským koncertem by se to mělo stát, takže bude ideální příležitostí, jak si nové tracky užít živě.

Faithless jsou a nejspíš navždy budou hybnou silou na taneční scéně, jejich shows jsou bezchybné – hudebně, světelně, produkčně. Jejich muzika je nakažlivá, plná klasického housu, klavírních smyček a špičkových beatů. To, že se bavíme o absolutní legendě, dokazuje víc než miliarda streamů napříč platformami.

Vstupenky na koncert, který se uskuteční v pražském Foru Karlín 8. prosince 2024, se začnou prodávat pro veřejnost od pátku 30. srpna od 11 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte jedinečnou možnost zakoupit si je přednostně již od středy 28. srpna od 11 hodin.