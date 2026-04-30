Vstupenky na koncert se pro veřejnost začnou prodávat až ve čtvrtek 7. května od 12:00.
Dvaašedesátiletý Eros Ramazzotti patří mezi nejúspěšnější italské interprety všech dob a jako nejvýznamnější reprezentant tamní populární hudby působí na scéně už přes čtyřicet let. Za tu dobu nahrál patnáct studiových desek, které obsahují nespočet celoevropských hitů. Jeho tvorba je známá svou melodickou silou, emotivní hloubkou a nezaměnitelným hlasovým projevem, který kombinuje italskou vášeň s globálním popovým zvukem.
O tom, že turné Una Storia Importante nabízí zcela mimořádný zážitek, svědčí i nadšená recenze posledního vystoupení od hudebního publicisty Josefa Vlčka pro iDNES.cz. Koncerty italské hvězdy jsou podle něj dokonalou ukázkou postmoderního popu, v němž se sanremovský střední proud prolíná s rockem, soulem, operou, ale i jazzem či prvky filmové hudby.
|
RECENZE: Požitek pro oči i uši. Eros Ramazzotti vysílal v Praze pozitivní poselství
Vichřice těch největších hitů
Pražské publikum se může těšit na perfektně sestavenou dramaturgii plnou pozitivních poselství o kráse lidského hlasu a lidských vztahů. Zazní energické skladby i dojemné balady, a zlatým hřebem koncertu se podle ohlasů z turné stane doslova vichřice těch nejslavnějších písní. Chybět pochopitelně nebudou ikonické hity jako Se basta una canzone, Musica é, Un’Altra Te, Terra promessa či nesmrtelná Cose della vita.