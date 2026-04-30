Eros Ramazzotti se vrací do O2 areny. Získejte nejlepší vstupenky v předprodeji

Legendární italský zpěvák Eros Ramazzotti opět míří do Prahy! Se svým světovým turné Una Storia Importante vystoupí v O2 areně 20. května 2027. Těšte se na nezapomenutelný večer plný hitů. Předplatitelé iDNES Premium mají jedinečnou možnost zajistit si ta nejlepší místa v exkluzivním předprodeji o dva dny dříve.
Koncert Erose Ramazzottiho v O2 areně (10. dubna 2026, Praha).
Vstupenky na koncert se pro veřejnost začnou prodávat až ve čtvrtek 7. května od 12:00. Členové iDNES Premium však mají jedinečnou výhodu – díky přednostnímu nákupu si mohou ta nejlepší místa v hale vybírat a zakoupit již od úterý 5. května od 12:00.

Dvaašedesátiletý Eros Ramazzotti patří mezi nejúspěšnější italské interprety všech dob a jako nejvýznamnější reprezentant tamní populární hudby působí na scéně už přes čtyřicet let. Za tu dobu nahrál patnáct studiových desek, které obsahují nespočet celoevropských hitů. Jeho tvorba je známá svou melodickou silou, emotivní hloubkou a nezaměnitelným hlasovým projevem, který kombinuje italskou vášeň s globálním popovým zvukem.

Koncert Erose Ramazzottiho v O2 areně (10. dubna 2026, Praha).

O tom, že turné Una Storia Importante nabízí zcela mimořádný zážitek, svědčí i nadšená recenze posledního vystoupení od hudebního publicisty Josefa Vlčka pro iDNES.cz. Koncerty italské hvězdy jsou podle něj dokonalou ukázkou postmoderního popu, v němž se sanremovský střední proud prolíná s rockem, soulem, operou, ale i jazzem či prvky filmové hudby.

RECENZE: Požitek pro oči i uši. Eros Ramazzotti vysílal v Praze pozitivní poselství

Vichřice těch největších hitů

Pražské publikum se může těšit na perfektně sestavenou dramaturgii plnou pozitivních poselství o kráse lidského hlasu a lidských vztahů. Zazní energické skladby i dojemné balady, a zlatým hřebem koncertu se podle ohlasů z turné stane doslova vichřice těch nejslavnějších písní. Chybět pochopitelně nebudou ikonické hity jako Se basta una canzone, Musica é, Un’Altra Te, Terra promessa či nesmrtelná Cose della vita.

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Operace kyčle či kloubů do 6 měsíců a výhodněji v Praze

Klinické centrum ISCARE

Čeká vás artroskopická operace kyčle, kloubů, je vám doporučena náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu či jiný...

Buďte krásnější. Konzultace zdarma a zákrok se slevou v oblasti estetické chirurgie

ilustrační snímek

Uvažujete o estetické operaci, trápí vás drobná nedokonalost těla? Potřebovali byste s odborníkem probrat, jaké řešení...

Kytarová legenda v Praze. Vyhrajte vstupenky na koncert Erica Claptona

Zpěvák a skladatel Eric Clapton

Fenomenální kytarista a zpěvák Eric Clapton se vrací do České republiky. V rámci evropského turné vystoupí už v pondělí...

Pro všechny budoucí rodiče. Nechte si vyšetřit dědičné vlohy se slevou

Ilustrační obrázek

Každý z nás, i když je zcela zdráv, může být skrytým přenašečem mutace nejméně jednoho ze svých genů. Pokud jsou oba...

