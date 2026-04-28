Kytarová legenda v Praze. Vyhrajte vstupenky na koncert Erica Claptona

Fenomenální kytarista a zpěvák Eric Clapton se vrací do České republiky. V rámci evropského turné vystoupí už v pondělí 4. května v pražské O2 areně. Předplatitelé iDNES Premium mají nyní jedinečnou šanci získat dvě vstupenky na tento mimořádný hudební zážitek. Zapojte se do naší soutěže a vychutnejte si naživo hity jako Layla, Cocaine nebo emotivní Tears in Heaven.

Zpěvák a skladatel Eric Clapton | foto: Live Nation

Eric Clapton během koncertu v pražské O2 areně 19. června 2013
Eric Clapton na koncertě v pražské O2 areně, 5. června 2022
Eric Clapton během koncertu v pražské O2 areně 19. června 2013
Claptonova zásluha na celosvětové popularitě blues a rocku je neoddiskutovatelná. V Praze se tento legendární hudebník představí již počtvrté (svou českou premiéru si odbyl v červenci 2006) a diváci se mohou těšit na průřez jeho ohromující kariérou. Ta odstartovala už v roce 1963 a zahrnuje působení ve formacích jako The Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers nebo Cream, které psaly historii kytarové hudby zlatým písmem.

Kromě největších hitů přiváží osmnáctinásobný držitel cen Grammy do Prahy i materiál ze svého předloňského, v pořadí již dvaadvacátého studiového alba Meanwhile. To kromě šesti novinek obsahuje i skladby z posledních let, na kterých hostují hvězdy jako Van Morrison či Jeff Beck.

Návrat k přelomovému albu

Letošní turné má navíc i jeden zajímavý přesah do historie. Společnost Bushbranch/Surfdog Records totiž na konci loňského roku vydala remasterovanou speciální edici Claptonova kultovního alba Journeyman z roku 1989. Deluxe edice vdechla klasice nový život a nabídla navíc tři dosud nevydané nahrávky a další bonusové skladby přímo z původních „sessions“. Vydání doprovodil dosud neslyšený singl a videoklip Forever z pera Jerryho Williamse.

Pokud jste členy iDNES Premium, odpovíte správně na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, získat můžete dvě vstupenky na koncert Erica Claptona v pražské O2 areně, který se uskuteční v pondělí 4. května 2026.

Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Live Nation.

