Claptonova zásluha na celosvětové popularitě blues a rocku je neoddiskutovatelná. V Praze se tento legendární hudebník představí již počtvrté (svou českou premiéru si odbyl v červenci 2006) a diváci se mohou těšit na průřez jeho ohromující kariérou. Ta odstartovala už v roce 1963 a zahrnuje působení ve formacích jako The Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers nebo Cream, které psaly historii kytarové hudby zlatým písmem.
Kromě největších hitů přiváží osmnáctinásobný držitel cen Grammy do Prahy i materiál ze svého předloňského, v pořadí již dvaadvacátého studiového alba Meanwhile. To kromě šesti novinek obsahuje i skladby z posledních let, na kterých hostují hvězdy jako Van Morrison či Jeff Beck.
Návrat k přelomovému albu
Letošní turné má navíc i jeden zajímavý přesah do historie. Společnost Bushbranch/Surfdog Records totiž na konci loňského roku vydala remasterovanou speciální edici Claptonova kultovního alba Journeyman z roku 1989. Deluxe edice vdechla klasice nový život a nabídla navíc tři dosud nevydané nahrávky a další bonusové skladby přímo z původních „sessions“. Vydání doprovodil dosud neslyšený singl a videoklip Forever z pera Jerryho Williamse.
