Legenda filmové hudby Ennio Morricone míří do Prahy. Přednostní nákup vstupenek

Pod taktovkou Andrey Morriconeho, syna slavného skladatele a uznávaného dirigenta, zazní ikonické melodie, které definovaly světovou kinematografii. Na pódiu vystoupí The City of Prague Philharmonic Orchestra, velký pěvecký sbor a světoví sólisté. Hudební zážitek doplní projekce na třech obřích LED obrazovkách, které diváky vtáhnou do atmosféry legendárních filmových scén.

Veřejný prodej vstupenek na Ennio Morricone Celebration Concert bude zahájen v pátek 11. dubna v 10 hodin, členové iDNES Premium však mohou využít přednostního nákupu již od středy 9. dubna od 11 hodin.

Na programu koncertu jsou melodie ze slavných filmů jako Tenkrát na Západě, Hodný, zlý a ošklivý, Pro hrst dolarů, Misie, Bio Ráj, Nedotknutelní, 48 hodin v Paříži, Neúplatní, Profesionál a mnoha dalších.

Ennio Morricone složil hudbu k více než pěti stům filmů a seriálů a získal řadu prestižních ocenění, včetně Oscara za celoživotní dílo a za hudbu k filmu Osm hrozných. Mezi dalšími cenami jsou Zlatý glóbus, Grammy nebo cena BAFTA. Jeho hudba se stala nesmrtelnou a ovlivnila celé generace skladatelů.

Andrea Morricone aktivně pokračuje v otcově hudebním odkazu. Kromě dirigentské práce je sám talentovaným skladatelem filmové hudby a osobně povede orchestr během pražského koncertu.