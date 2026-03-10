Hudba Ennia Morriconeho ožije v Praze, přijede i syn. Přednostní nákup vstupenek

Hudební show s názvem Ennio Morricone Original Celebration Concert se uskuteční 11. listopadu 2026. Fanoušci filmové hudby se mohou těšit na výjimečný večer, který spojí symfonický orchestr, velký pěvecký sbor a strhující velkoplošné projekce. Hlavním lákadlem je však přítomnost hudebníků, kteří po boku slavného italského Maestra stáli a tvořili po desítky let.
Vstupenky na koncert se pro veřejnost začnou prodávat ve čtvrtek 12. března od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost pořídit si ta nejlepší místa v hale s dvoudenním předstihem - již od úterý 10. března od 10 hodin.
Morricone diriguje Morriconeho
Hudebním večerem provede syn slavného skladatele, dirigent a sám úspěšný autor Andrea Morricone, který se dlouhodobě a aktivně podílí na šíření hudebního dědictví svého otce. Pod jeho taktovkou zahraje respektovaný The City of Prague Philharmonic Orchestra doplněný o velký pěvecký sbor. Vizuální atmosféru koncertu umocní velkolepé projekce na obřích LED obrazovkách.
Během večera zazní ikonické skladby z filmových legend, jež formovaly popkulturu. Na programu nebudou chybět nesmrtelné melodie ze snímků jako Tenkrát na Západě, Hodný, zlý a ošklivý, Pro hrst dolarů, Misie, Bio Ráj, Nedotknutelní, 48 hodin v Paříži, Neúplatní či Profesionál.
Světoví sólisté z původní sestavy
Autenticitu celého zážitku podtrhne účast zahraničních hvězd, pro které byla spolupráce s Enniem Morriconem zásadní životní etapou. Výraznou osobností je především italský kytarista Rocco Zifarelli, který s autorem vystupoval více než dvacet let na desítkách koncertů po celém světě. Jeho specifická kytarová hra se stala nezaměnitelným prvkem živých provedení.
Hlavní ženskou hvězdou večera bude italská sopranistka Vittoriana De Amicis, jež pravidelně účinkovala na Morriconeho turné a jejíž hlas oslnil pražské publikum už při loňském vystoupení. Na pódiu se dále představí sbormistr Stefano Cucci, klavírista Antonello Maio, baskytarista Giovanni Civitenga a bubeník Massimo D’Agostino.