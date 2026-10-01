  • Čtvrtek 1. října 2026 Igor

Příběhy Kouzelného stromu jako únik před světem venku. Audiokniha zdarma

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Příběhy kouzelného stromu: Vzhůru na kouzelný strom | foto: OneHotBook

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Své nadčasové příběhy pro děti napsala Enid Blyton, mimo jiné autorka Správné pětky, jako únik pro děti před krutým světem v době druhé světové války. Audioknihu Vzhůru na Kouzelný strom z její série Příběhy Kouzelného stromu získají uživatelé iDNES Premium zdarma.

Vzpomenete si ještě na ten pocit, kdy byl svět kolem vás nabitý nevyřčenými kouzly? Pro Toma, Evu a Terezku se tento pocit stal skutečností ve chvíli, kdy překročili příkop Začarovaného lesa.


Když se stěhují z města na venkov, čekají nudu – místo toho však objeví les, kde stromy tiše šeptají „Slyš, slyš, slyš...“. Uprostřed něj stojí kolosální Kouzelný strom, přírodní verze lidského mrakodrapu, který svými větvemi proráží oblohu. V jeho kmeni nebydlí veverky, ale víla Hedvábka se svými vybuchujícími medovými koláčky, kulatý Měsíček a věčně cinkající inženýr Vařislav Castroll.

Ale to největší lákadlo číhá na samotném vrcholku. Nad stromem se v mracích střídají magické země jako na běžícím pásu. Chcete navštívit Zemi hraček, nebo se raději sklouznout po Měsíčkově obří spirálové skluzavce až k patě stromu?

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Každý výstup do koruny slibuje nevídané dobrodružství, ale pozor – mraky se hýbou! A kdo se nevrátí včas, může v cizím světě uvíznout na dlouhé měsíce.

Enid Blyton, původně učitelka, napsala tento příběh v předvečer druhé světové války. Nabídla dětem únik do světa, kde hranice mezi realitou a fantazií tvoří kmen stromu. Kniha, která se v roce 2026 dočkala hrané adaptace, představuje základní kámen moderní dětské fantasy a jeden z nejvýznamnějších literárních počinů autorky Správné pětky.

Audioknihu čte Ivana Uhlířová.

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