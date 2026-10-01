Příběhy Kouzelného stromu jako únik před světem venku. Audiokniha zdarma

Vzpomenete si ještě na ten pocit, kdy byl svět kolem vás nabitý nevyřčenými kouzly? Pro Toma, Evu a Terezku se tento pocit stal skutečností ve chvíli, kdy překročili příkop Začarovaného lesa.
Když se stěhují z města na venkov, čekají nudu – místo toho však objeví les, kde stromy tiše šeptají „Slyš, slyš, slyš...“. Uprostřed něj stojí kolosální Kouzelný strom, přírodní verze lidského mrakodrapu, který svými větvemi proráží oblohu. V jeho kmeni nebydlí veverky, ale víla Hedvábka se svými vybuchujícími medovými koláčky, kulatý Měsíček a věčně cinkající inženýr Vařislav Castroll.
Ale to největší lákadlo číhá na samotném vrcholku. Nad stromem se v mracích střídají magické země jako na běžícím pásu. Chcete navštívit Zemi hraček, nebo se raději sklouznout po Měsíčkově obří spirálové skluzavce až k patě stromu?
Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook
Každý výstup do koruny slibuje nevídané dobrodružství, ale pozor – mraky se hýbou! A kdo se nevrátí včas, může v cizím světě uvíznout na dlouhé měsíce.
Enid Blyton, původně učitelka, napsala tento příběh v předvečer druhé světové války. Nabídla dětem únik do světa, kde hranice mezi realitou a fantazií tvoří kmen stromu. Kniha, která se v roce 2026 dočkala hrané adaptace, představuje základní kámen moderní dětské fantasy a jeden z nejvýznamnějších literárních počinů autorky Správné pětky.
Audioknihu čte Ivana Uhlířová.