Britská hvězda Emeli Sandé zazpívá v Praze. Přednostní nákup vstupenek

Emeli Sandé poprvé vystoupila před českým publikem v roce 2018. Okamžitě si získala srdce fanoušků a její emotivní projev sklidil nadšené ohlasy. Kritikové tehdy nešetřili chválou a srovnávali její výkon s největšími hvězdami světové hudební scény. Během večera zazněly její největší hity jako Next To Me, Heaven nebo Read All About It, které rozezpívaly a roztančily celé publikum.

Zpěvačka Emeli Sandé (Brit Awards, 22. února 2017)

Druhý český koncert Emeli Sandé se uskuteční 29. října 2025 v pražském O2 universu. Vstupenky pro veřejnost budou k dispozici od pátku 11. dubna od 9 hodin, členové iDNES Premium však mohou využít přednostního nákupu již od čtvrtka 10. dubna od 10 hodin.

Hned debutové album Emeli Sandé s názvem Our Version of Events se stalo nejprodávanějším albem roku 2012 ve Velké Británii a celosvětově zaznamenalo obrovský úspěch. Nezapomenutelným momentem její kariéry bylo vystoupení na zahajovacím i závěrečném ceremoniálu olympijských her v Londýně v roce 2012, kde reprezentovala pořádající zemi a získala celosvětovou pozornost.

Tentokrát Emeli Sandé přijíždí s novým albem How Were We To Know, které vyšlo v roce 2024 a znovu potvrzuje její mimořádnou schopnost propojit silné texty s dokonalým vokálním projevem. Album je plné hlubokých emocí a osobních příběhů.

Fanoušci se mohou těšit nejen na novinky z jejího posledního alba, ale především na nesmrtelné hity, které ji proslavily po celém světě. Její koncerty jsou známé intimní atmosférou, která dokáže pohltit celý sál a přenést publikum do světa čisté hudební magie.