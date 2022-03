Hororová klasika v e-knize: román Elementálové o strašidelném domě zdarma

Po bizarním a znepokojivém incidentu na pohřbu matriarchy Marian Savage se McCrayovi i Savageovi těší na poklidné, odpočinkové léto. Strávit ho chtějí v alabamském Beldamu při pobřeží Zálivu, kde se na pláži ze třpytivě bílého písku tyčí tři viktoriánské domy.

Dva z těchto domů jsou obyvatelné, ale třetí leží pohřbený pod obrovskou písečnou dunou. Ačkoliv v něm celá desetiletí nikdo nepřebýval, nelze říci, že by dům byl prázdný.

V jeho útrobách číhá něco smrtícího. Něco, co děsí Dauphina Savage i Lukera McCraye od doby, kdy byli děti, a stále je to pronásleduje ve snech. Jde o něco strašlivého, co má dost možná na svědomí nevysvětlitelná úmrtí, k nimž v Beldamu došlo v minulých letech - a nyní je to připraveno znovu udeřit.

Román Elementálové Michaela McDowella je unikátní duchařský příběh o strašidelném domě. Vyšel během zlatého věku hororů na začátku osmdesátých letech minulého století. McDowell, který zemřel v roce 1999 ve věku 49 let, je dosud považován za jednoho z nejlepších autorů moderního hororu a mistra jižanské gotické literatury.

Jak získat e-knihu zdarma Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně

Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně