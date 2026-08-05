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Vydala se do Austrálie a bydlí s cizím mužem. E-kniha Na dosah hvězd zdarma

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  11:23

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Na dosah hvězd | foto: Knihy Dobrovsky

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Román německé autorky Loreny Schäfer vypráví příběh mladé ženy, která se po hořké zkušenosti ze vztahu rozhodne splnit si dávný sen: žít v Austrálii. Tam chce začít znovu, netuší však, že její spolubydlící Taylor není dívka, ale mladý a pohledný muž. Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu zdarma.

Poté, co Ivy nachytá svého přítele Leona při nevěře, učiní rozhodnutí: už nikdy si nepustit do života žádného muže. Po několika měsících smutku si najde na internetu levný, a přesto hezký podnájem, sbalí si kufry, nechá život v Německu za sebou a konečně si splní dávný sen odcestovat do Austrálie.

spisovatelka Lorena Schäfer
Na dosah hvězd
2 fotografie

Tam chce začít nový život a těší se na svoji spolubydlící Taylor. Přímořské městečko Emerald Bay jí okamžitě učaruje. Tady chce vypomáhat na farmě a vzít nový život do vlastních rukou.

Vůbec ovšem nepočítá s tím, že Taylor není dívka, nýbrž zatraceně dobře vypadající australský mladík. To on renovuje domek u moře, kam se Ivy nastěhovala.

Vše je najednou jinak, než si představovala, a Ivyin život se jako mávnutím křídel mění. Krok za krokem nachází své místo a uplatnění do budoucna, a jak postupně poznává svého spolubydlícího, jeho přátele a rodinu, pomalu se jí začnou vkrádat do srdce.

Román Na dosah hvězd německé autorky Loreny Schäfer je prvním dílem série Emerald Bay. K dostání jsou už i pokračování Na dosah vln a Na dosah snů. Schäfer sama prožila nějaký čas v Austrálii, inspiraci tedy čerpala i z vlastních zkušeností. Dnes žije v Mnichově.

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