Vydala se léčit bolavou duši do Austrálie. E-kniha Na dosah hvězd zdarma

Poté, co Ivy nachytá svého přítele Leona při nevěře, učiní rozhodnutí: už nikdy si nepustit do života žádného muže. Po několika měsících smutku si najde na internetu levný, a přesto hezký podnájem, sbalí si kufry, nechá život v Německu za sebou a konečně si splní dávný sen odcestovat do Austrálie.
Tam chce začít nový život a těší se na svoji spolubydlící Taylor. Přímořské městečko Emerald Bay jí okamžitě učaruje. Tady chce vypomáhat na farmě a vzít nový život do vlastních rukou.
Vůbec ovšem nepočítá s tím, že Taylor není dívka, nýbrž zatraceně dobře vypadající australský mladík. To on renovuje domek u moře, kam se Ivy nastěhovala.
Vše je najednou jinak, než si představovala, a Ivyin život se jako mávnutím křídel mění. Krok za krokem nachází své místo a uplatnění do budoucna, a jak postupně poznává svého spolubydlícího, jeho přátele a rodinu, pomalu se jí začnou vkrádat do srdce.
Román Na dosah hvězd německé autorky Loreny Schäfer je prvním dílem série Emerald Bay. K dostání je už i pokračování Na dosah vln. Schäfer sama prožila nějaký čas v Austrálii, inspiraci tedy čerpala i z vlastních zkušeností. Dnes žije v Mnichově.