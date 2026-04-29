Málokdo v Česku by neznal melodii Stánků nebo další hity z repertoáru bratří Nedvědů a Brontosaurů. Písně, které po generace znějí u táborových ohňů, se nyní dočkají velkolepého zpracování. Vojtěch Dyk a Jakub Prachař se spojili s pokračovateli rodinného odkazu, bratranci Vojtěchem a Honzou Nedvědem mladším, aby v režii bratří Cabanů vytvořili večer, který v O2 areně rozezpívá doslova každého.
Zájem o tento unikátní návrat k melodiím, které máme všichni v paměti, bude pravděpodobně obrovský. Prodej vstupenek pro veřejnost se spustí ve čtvrtek 30. dubna od 15 hodin.
Kouzlo táborových ohňů v největší aréně
Koncert Nedvědi 27 nemá být jen běžným hudebním vystoupením. Podle tvůrců jde o „nadechnutí“ v době plné bezmyšlenkovité produkce. „Tento koncert by měl být hlavně oslavou hudby, pokory a ohně. V čase, kdy je z rádií chrlena hudba bez nosné melodie, je návrat k podobným písním vysvobozením,“ říká Vojtěch Dyk, který je spolu s Jakubem Prachařem producentem a průvodcem celého večera.
Návštěvníky čeká unikátní scéna, několik výjimečných hostů a atmosféra, která přenese kouzlo setkání u táboráku do největší české arény. Podle Jakuba Prachaře jde o projekt, který dává hlubší smysl a na který se celý tým upřímně těší.