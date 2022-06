Silné pouto dvou žen z časů války: e-kniha Dvojčata paní Karoliny zdarma

Lena Woodward, elegantní a kultivovaná dáma, začala po druhé světové válce nový život v Americe, ve vyšší společnosti města Chicaga. Nyní ji znovu něco trápí a ona to nedokáže dostat z hlavy. Je to dávno daný a nesplněný slib, který ji nenechá spát.

Je hnána touhou vrátit se na cestu, kterou kdysi opustila. Vyhledá pomoc právničky Catherine Lockhart a soukromého vyšetřovatele Liama Taggarta. Ve tváři má stoický klid, v nitru však skrývá vzpomínky, které chtějí na povrch.

Začíná vyprávět příběh, v němž se vrací do nacisty okupovaného Polska a k poutu, které ji váže k dávné přítelkyni Karolině. Ta byla krásná, štíhlá, charismatická a plná života. Lena ji nosila v srdci celý život.

Jejich příběhu však jako by chyběl konec. Otevírá se spousta otázek. Co je pravda, co ne a co je vlastně Lena ochotná ze své minulosti prozradit? Je možné, že její skutečný příběh zůstával celé ty roky skryt? A pokud ano, tak proč?

Spletitý příběh plný lásky, nezlomnosti a snahy přežít v jednom z nejtemnějších období lidstva napsal Ronald H. Balson, autor několika úspěšných knih. Za román Dívka z Berlína získal prestižní National Jewish Book Award. Titul Bývali jsme bratři se pak stal světovým bestsellerem.

