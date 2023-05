Nekorektní vzpomínky šéfkuchaře Anthonyho Bourdaina. Audiokniha s 50% slevou

Pomocí audioknihy nahlédnete do světa mužů s vařečkou v ruce. Do kuchyní, které jedou na plný plyn. Šéfkuchař Anthony Bourdain předvádí čirou radost z přípravy kvalitního pokrmu na profesionální úrovni. Díky němu poznáte, jak to vypadá a voní v rámusící a syčící kuchyni velkoměstské restaurace.

Akčně vás zasvětí do žargonu a černého humoru, jaký lze zaslechnout v předních kuchařských liniích. Začíná svým prvním kulinářským zážitkem a přes školní léta se konečně dostává do opravdové kuchyně.

S tím přichází i historky, z nichž tuhne úsměv na rtech, aby se posluchač za chvilku nezřízeně rozesmál. Víte například, proč si nedávat v pondělí v restauraci rybu?

Pokud si titul pořídíte na CD, můžete se těšit i na speciální booklet. V něm nechybí některé autorovy recepty ani místo pro vaše poznámky. Svoje vaření si tak můžete náležitě zpestřit.

Audioknihu čte Otakar Brousek.