Vše, co musíte vědět o seriálu Duna: Proroctví. Sledujte s iDNES Premium na Maxu

Seriál Duna: Proroctví se zaměřuje na náboženský řád zvaný Bene Gesserit. Jde o skupinu žen s mystickými schopnostmi, které nenápadně manipulují politické síly—stejně jako ve filmech, kde hrají zásadní roli.

1 Co je Bene Gesserit?

Bene Gesserit je ve skutečnosti škola, která trénuje ženy v celé řadě téměř nadlidských dovedností. Mezi nimi je hypervnímání nebo schopnost manipulovat ostatní pomocí hlasu. Úspěšné absolventky se stávají Pravdomluvnými pro mocné rodiny a rody napříč galaxií, zatímco ty nejnadanější získávají titul Ctihodných matek. Řád si také snaží získat budoucí manželky císařů a jiných vládců, čímž zvyšuje svůj vliv.

Jejich hlavním cílem je však přivést na svět nadbytost zvanou Kwisatz Haderach. Toho dosahují prostřednictvím tisíciletí genetického výzkumu a pečlivě aranžovaných sňatků. Pokud jste viděli oba filmy Duna, víte, že se tímto „vyvoleným“ nakonec stane Paul Atreides, ztvárněný Timothée Chalametem. A ano, to je ten mladík, co tak efektně hypnotizuje pohledem. Jeho matka, lady Jessica (Rebecca Ferguson), je členkou Bene Gesserit a Matka představená je ta, která Paulovi vloží ruku do slavné „krabice bolesti“.

2 Co je Hlas?

Hlas je schopnost manipulovat ostatní pomocí speciální modulace hlasivek. Tato technika nutí posluchače splnit přesně to, co Matka přikáže. Samozřejmě, s velkou mocí přichází i velká odpovědnost: nadměrné využívání Hlasu by mohlo ohrozit dlouhodobé plány Bene Gesserit, pečlivě budované po generace. Muži by Hlas používat neměli, ale lady Jessica svého syna Paula tuto schopnost naučí. Ve filmech ji Paul několikrát využívá, a ne vždy zrovna jemně.

3 Vše se točí kolem koření

Ve světě Duny je středobodem veškeré ekonomické aktivity látka zvaná koření. Jinak známá jako Melanž, slouží nejen jako droga navozující euforické stavy, ale také jako prostředek pro složité navigační výpočty při vesmírném cestování. Bez koření by galaxie stála. A to doslova.

Kdyby bylo koření hojné, byla by situace jednoduchá. Ale není. Koření se dá sklízet pouze z exkrementů obřích pouštních červů na planetě Arrakis. To vede k nekonečným geopolitickým konfliktům, protože soupeřící mocnosti se přetahují o kontrolu nad obchodem s Melanží. Je to vlastně taková „nafta vesmíru,“ jen se víc třpytí. Koření však není jen surovinou—je také symbolem statusu a psychedelikem, které Bene Gesserit a dalším umožňuje proniknout do mystičtějších aspektů světa Duny.

4 Rod Harkonnenů

Rod Harkonnenů, jak ho známe z Villeneuveových filmů, je ztělesněním zla: Baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), Rabban (Dave Bautista) a Feyd-Rautha (Austin Butler) jsou plešatí, bledí a bezskrupulózní. Arrakis byl po generace jejich doménou, dokud jim císař planetu neodebral a nepředal ji rodu Atreidů. A pokud vám to připomíná dějovou linku „vezmi mafiánovi území a čekej válku,“ nejste daleko od pravdy.

Harkonnenové sídlí na planetě Giedi Prime, kterou industrializace a brutalita proměnily v dystopický pekelný svět. Přestože zbohatli na koření, rodina měla temnou minulost. Kvůli zradě během Služebnického džihádu skončili v exilu a dlouho bojovali o návrat k moci. Právě jejich temná historie je klíčem k mnoha událostem, které sledujeme v Duně.

5 Rod Atreidů

Rod Atreidů je opakem Harkonnenů: ušlechtilý, oblíbený a pohledný. Jejich sídlo na planetě Caladan je symbolem míru a spravedlivé vlády. Rod Atreidů má dobré vztahy s ostatními rody, což mu zajišťuje jedinečně výhodnou, ale i riskantní pozici v mocenské rovnováze galaxie.

Ačkoli se Atreidům po generace dařilo, v prvním filmu Duna jsme svědky jejich téměř úplného zničení rukama Harkonnenů a císaře. Paulova cesta začíná doslova na troskách jeho rodiny, ale právě v těchto momentech začíná formovat svůj osud jako vůdce.

6 Rod Corinnů

Rod Corrino je vládnoucí imperiální rodina, jejíž vliv trvá až do období filmu Duna 2. Plné jméno císaře (Christopher Walken) je Padíšáh šáh Šaddám Corrino IV. V době seriálu Duna: Proroctví, odehrávajícím se o 10 000 let dříve, je však impérium v křehké situaci pod vedením císaře Javicca Corrina (Mark Strong). Intriky, politikaření a rodinná dramata? Tady je máte všechna.

7 Z čeho seriál vychází a kolik bude epizod?

Seriál vychází z knihy Sesterstvo Duny, která vyšla v roce 2012 a napsal ji Brian Herbert, syn Franka Herberta. Je součástí trilogie, která popisuje dávnou historii a vznikly až po smrti tvůrce původní Duny.

Celkem bude na streamovací platformě Max šest epizod seriálu.

