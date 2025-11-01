Přijde dětský psycholog na kloub vraždě? E-kniha Dům hlasů zdarma

Pietro Gerber není jen tak ledajaký psycholog. Specializuje se na hypnózu a jeho pacienty spojuje jedna věc: jsou to děti. Často děti traumatizované, poznamenané dramatickými událostmi nebo takové, které mají hluboko v paměti ukryté důležité informace, které policie a soudci využívají při vyšetřování.
Pietro je nejlepší v celé Florencii, kde je známý jako uspávač dětí. Ale když mu z druhého konce světa zavolá australská kolegyně, aby mu svěřila do péče svoji pacientku Hannu Hallovou, Pietro zareaguje rozpačitě a s nedůvěrou, protože Hanna je dospělá.
Trápí ji jedna živá vzpomínka, která by však nemusela být skutečná: vzpomínka na vraždu. A aby zjistila, jestli je ten střípek paměti pravda, nebo iluze, zoufale potřebuje Pietra Gerbera. Je už sice dospělá, ale týká se to jejího dětství. A tak jí Pietro bude muset pomoct probudit tu malou holčičku, která v ní dosud dřímá.
Thriller Dům hlasů napsal italský novinář a spisovatel Donato Carrisi. Jde o první díl jeho série s postavou Pietra Gerbera. V češtině z ní už vyšly i další tituly Dům bez vzpomínek a Dům světel.