  • Sobota 1. listopadu 2025 Felix

Přijde dětský psycholog na kloub vraždě? E-kniha Dům hlasů zdarma

Autor:
V centru kriminálního příběhu italského autora Donata Carrisiho stojí dětský psycholog Pietro Gerber. Právě tento hrdina thrilleru se objevuje i v navazujících dílech po něm pojmenované série. Podaří se mu vyřešit dávnou vraždu, nebo je všechno jinak? Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu zcela zdarma.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Fotogalerie2

Dům hlasů | foto: Knihy Dobrovsky

Pietro Gerber není jen tak ledajaký psycholog. Specializuje se na hypnózu a jeho pacienty spojuje jedna věc: jsou to děti. Často děti traumatizované, poznamenané dramatickými událostmi nebo takové, které mají hluboko v paměti ukryté důležité informace, které policie a soudci využívají při vyšetřování.

spisovatel Donato Carrisi
Dům hlasů
2 fotografie

Pietro je nejlepší v celé Florencii, kde je známý jako uspávač dětí. Ale když mu z druhého konce světa zavolá australská kolegyně, aby mu svěřila do péče svoji pacientku Hannu Hallovou, Pietro zareaguje rozpačitě a s nedůvěrou, protože Hanna je dospělá.

Trápí ji jedna živá vzpomínka, která by však nemusela být skutečná: vzpomínka na vraždu. A aby zjistila, jestli je ten střípek paměti pravda, nebo iluze, zoufale potřebuje Pietra Gerbera. Je už sice dospělá, ale týká se to jejího dětství. A tak jí Pietro bude muset pomoct probudit tu malou holčičku, která v ní dosud dřímá.

Thriller Dům hlasů napsal italský novinář a spisovatel Donato Carrisi. Jde o první díl jeho série s postavou Pietra Gerbera. V češtině z ní už vyšly i další tituly Dům bez vzpomínek a Dům světel.

Jak získat e-knihu zdarma

  • Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium
  • Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku
  • Přihlaste se nebo se zaregistrujte
  • V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz
  • Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku
  • E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně
  • Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Všude se střílelo, peklo. Vyznamenaný voják o misi s Petrem Pavlem i trápení těla
... a další stovky článků

Nejčtenější

Všude se střílelo, peklo. Vyznamenaný voják o misi s Petrem Pavlem i trápení těla

Premium Sám se označuje za dinosaura vojenských misí. V Iráku, na Balkáně a v Afghánistánu zažil podle vlastních slov strašlivé...

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Jak Donnerovu výpravu zasáhl Hlad. E-kniha o tragédii zdarma

Román americké spisovatelky Almy Katsu se inspiroval skutečnými událostmi ze čtyřicátých let devatenáctého století....

Galavečer Atlet roku se blíží! Vyhrajte sportovní balíček v hodnotě 2 000 Kč

Slavnostní vyhlášení ankety Atlet roku 2025 se uskuteční už v sobotu 8. listopadu v pražském hotelu Ambassador - Zlatá...

Přijde dětský psycholog na kloub vraždě? E-kniha Dům hlasů zdarma

V centru kriminálního příběhu italského autora Donata Carrisiho stojí dětský psycholog Pietro Gerber. Právě tento...

Jeden za všechny, všichni za jednoho. E-kniha Tři mušketýři zdarma

Legendární příběh udatného d’Artagnana a jeho přátel, tří mušketýrů Athose, Porthose a Aramise, se stal nejslavnějším...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.