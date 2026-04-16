Jak kdysi vznikly barvy? Poetická dětská audiokniha Duhové pohádky zdarma

V čerstvě zrozeném světě bez barev vládne nuda k ukousání, a tak osamocené Slunko hledá, jak by se zabavilo. Po pokusech s větrem, mlhou a hlavně deštěm, po kterém na obloze zůstalo sedm barev duhy, už zná řešení, jak živočichům i rostlinám životní prostor rozveselit.
Dá se tedy s vervou mistra malíře do díla. Brblavý Měsíc je sice zprvu proti, ale ještě bude koukat – a stejně tak neposlušné jahody, jimž se nelíbí jejich brčálově zelená. A přestože i samo Slunko se při všem tom zázračně rozpustilém barvení občas dopustí přehmatu, je na výsledku znát, jak znamenitě to k potěše nás lidí v pozemské zahradě zařídilo.
Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook
Vždyť s barvami jdou ruku v ruce i symbolické hodnoty, kterých si ceníme nadevše. O javorech červenavě zlátnoucích s příchodem října, aprílové strakatosti a pihách pro větší krásu nemluvě.
Cyklus sedmi poetických pohádek Daniely Fischerové o tom, jak na úsvitu věků vznikly barvy a co v očích lidí znamenají, patří už čtyřicet let k nejoblíbenějším sbírkám pro chvíle rodinného předčítání dětem-nečtenářům.
Audioknihu čte Klára Suchá.