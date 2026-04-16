Jak kdysi vznikly barvy? Poetická dětská audiokniha Duhové pohádky zdarma

Oblíbená sbírka sedmi příběhů Daniely Fischerové pro malé děti se zabývá tím, jak svět dostal svoje barvy. Poetickou audioknihu s vlídným humorem, která již v literární podobě patří ke klasikám dětské literatury, čte Klára Suchá. Uživatelé iDNES Premium získají titul zdarma.

Duhové pohádky | foto: OneHotBook

V čerstvě zrozeném světě bez barev vládne nuda k ukousání, a tak osamocené Slunko hledá, jak by se zabavilo. Po pokusech s větrem, mlhou a hlavně deštěm, po kterém na obloze zůstalo sedm barev duhy, už zná řešení, jak živočichům i rostlinám životní prostor rozveselit.

Dá se tedy s vervou mistra malíře do díla. Brblavý Měsíc je sice zprvu proti, ale ještě bude koukat – a stejně tak neposlušné jahody, jimž se nelíbí jejich brčálově zelená. A přestože i samo Slunko se při všem tom zázračně rozpustilém barvení občas dopustí přehmatu, je na výsledku znát, jak znamenitě to k potěše nás lidí v pozemské zahradě zařídilo.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Vždyť s barvami jdou ruku v ruce i symbolické hodnoty, kterých si ceníme nadevše. O javorech červenavě zlátnoucích s příchodem října, aprílové strakatosti a pihách pro větší krásu nemluvě.

Cyklus sedmi poetických pohádek Daniely Fischerové o tom, jak na úsvitu věků vznikly barvy a co v očích lidí znamenají, patří už čtyřicet let k nejoblíbenějším sbírkám pro chvíle rodinného předčítání dětem-nečtenářům.

Audioknihu čte Klára Suchá.

