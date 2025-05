Vyhrajte vstupenky na vyprodaný koncert Duy Lipy v O2 areně. Díky iDNES Premium

Celosvětové turné podporuje třetí studiové album Radical Optimism, které vyšlo 3. května 2024 u Warner Records. Album se dostalo rovnou na první příčku v 11 zemích včetně Velké Británie, kde se stalo největším albovým debutem britského umělce v roce 2024 a získalo nejvyšší týdenní prodeje britské umělkyně od roku 2021. V USA album debutovalo na 1. místě v žebříčku Billboard Top Album Sales a na 2. místě v žebříčku Billboard 200, což znamenalo dosud největší prodejní týden.

Deník The New York Times jej označil za „album nonstop bonbónků pro uši“, stejně jako časopis Variety, který prohlásil, že jde o „radostný výbuch popového důvtipu“. The New Yorker navíc ocenil, že „instrumentace je zářivá a neproniknutelná a hlavním lákadlem je Lipa“.

Dua Lipa, britská zpěvačka s kosovskými kořeny, se za posledních několik let stala jednou z nejvýraznějších osobností světové popové scény. Svůj debutový singl vydala v roce 2015 a rychle si získala pozornost hitovou skladbou New Rules, která ji vynesla mezi nejstreamovanější umělkyně současnosti. Její jedinečný hlas, chytlavé melodie a energická vystoupení si získaly miliony fanoušků po celém světě.

Mezi její největší hity patří kromě zmíněného New Rules například Don’t Start Now, Physical nebo Levitating. Dua Lipa je rovněž známá pro svůj originální módní styl, výrazné vizuály a charismatickou osobnost, díky které se její koncerty stávají nezapomenutelnou show.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, získat můžete dvě vstupenky na koncert do O2 areny. Stačí odpovědět na soutěžní otázky a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnovalo Live Nation.